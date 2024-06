Un projet inédit de galerie souterraine pour protéger l'Ouest lausannois contre les inondations

Destiné à protéger l'Ouest lausannois contre les crues et à renforcer la biodiversité, le projet Broye-Chamberonne a été présenté jeudi. Il prévoit notamment le percement d'une galerie souterraine de deux kilomètres pour le ruisseau de Broye afin de protéger cette région densément peuplée.

Cet ouvrage sera creusé entre Prilly et le site de l'Université de Lausanne (UNIL), où "un exutoire" le reliera à la Chamberonne. D'un diamètre de 3,6 mètres, la galerie sera percée à une profondeur moyenne de 19 mètres, a indiqué jeudi l'Etat de Vaud.

Cette galerie va récolter les eaux claires du bassin versant du ruisseau de Broye, ce qui permettra de réduire "durablement" le risque d'inondations, notamment dans le périmètre de la gare de Renens. Le tunnel facilitera aussi la séparation des eaux de pluie et des eaux usées, "garantissant une meilleure qualité des eaux, en particulier dans le secteur de la plage de Vidy", poursuit le communiqué.

La carte du tracé de la galerie du ruisseau de Broye, longue d'environ 2 km. [ECF Chamberonne]

La réalisation de cette galerie est pilotée par la commune de Renens au nom d'une entente intercommunale, qui regroupe aussi Jouxtens-Mézery, Lausanne, Prilly et Romanel-sur-Lausanne. L'Etat de Vaud souligne que l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) a estimé à quelque 200 millions de francs les dommages potentiels causés par une crue centennale dans ce secteur densément habité.

Renaturation

Avec le débit supplémentaire engendré par la galerie de Broye, le lit de la Chamberonne ne sera plus adapté. Il est ainsi prévu d'élargir ce cours d'eau, le faisant passer de 8 à 16 mètres. Des travaux de renaturation vont être menés sur un tronçon de près de deux kilomètres depuis le campus de l'UNIL jusqu'à l'embouchure de la rivière dans le lac.

Il est prévu d'aménager des bras secondaires à la rivière, des espaces de libre évolution ainsi qu'un large delta à son embouchure dans le lac. Le remplacement de plusieurs passerelles pour la mobilité douce et du pont sur la route cantonale est également prévu.

Le conseiller d'Etat vaudois Vassilis Venizelos tient un photomontage lors de la conférence de presse pour présenter le projet Broye-Chamberonne. [KEYSTONE - JEAN-CHRISTOPHE BOTT]

Ce chantier sera conduit par une entreprise de correction fluviale réunissant l'Etat de Vaud, l'UNIL et les communes de Lausanne, Ecublens, Chavannes-près-Renens et St-Sulpice.

Le troisième volet du projet Broye-Chamberonne prévoit finalement la création d'une île aux oiseaux au large de la plage de Vidy. Baptisée "Ile Leusonna", cette structure sera conçue sur les mêmes principes que celle construite en 2002 à Préverenges. Longue d'environ 260 mètres, elle accueillera plusieurs espèces d'oiseaux, notamment lors des périodes de migration.

"On ne pouvait pas faire autrement. Il y a d'autres solutions qui existent pour faire face aux dangers de crues, comme des bassins de rétention. Ces mesures ont déjà été prises, il existe déjà des bassins de rétention comme à Chavannes ou à Crissier, mais ils ne suffisent plus. Donc le défi a été d'en faire un projet novateur pour pouvoir recréer une vraie renaturation du bassin de la Chamberonne", explique dans La Matinale Tinetta Maystre, municipale à Renens et représentante des communes concernées par le projet.

>> Ecouter l'interview de Tinetta Maystre dans La Matinale : Tunnel entre Prilly et l’Université de Lausanne pour récupérer les eaux de pluie, interview de Tinetta Maystre / La Matinale / 54 sec. / aujourd'hui à 06:18

80 millions de francs

Les investissements pour les différents aspects du projet sont estimés à environ 80 millions de francs. La part cantonale pour la galerie de Broye et la renaturation de la Chamberonne s'élève à près de 30 millions de francs, la demande de crédit ayant déjà été acceptée par le Grand Conseil. La Confédération participe pour 18,5 millions de francs. Le solde est à la charge des communes.

Les mises à l'enquête publique des trois volets du projet doivent s'ouvrir simultanément à l'automne 2024. Les travaux s'étaleront ensuite sur une dizaine d'années.

>> Lire aussi : Des travaux pour 80 millions contre les crues dans l'Ouest lausannois

ats/jfe