Un important incendie détruit un hangar agricole à Ependes

Un important incendie a détruit un hangar agricole mardi soir à Ependes (VD), entre Orbe et Yverdon-les-Bains, nécessitant la mise en place d'un important dispositif de secours. Plusieurs animaux ont péri et le trafic ferroviaire a dû être interrompu pendant une heure entre Chavornay et la cité thermale.

L'incendie s'est déclaré dans un hangar agricole situé sur le domaine du château d'Ependes, abritant du bétail et contenant du fourrage. Le bâtiment a fini par s'effondrer, indique 24 heures. La police cantonale vaudoise a été alertée vers 21h40. Des flammes étaient perceptibles loin à la ronde. Selon le porte-parole de la police, aucune personne n'a été blessée dans l'incident. Une trentaine de veaux ont péri sur un cheptel d'une centaine de bêtes, a appris la RTS. Elan de solidarité Contacté par la RTS, le syndic Christian Bavaud estime que le pire a été évité grâce au travail des pompiers. Il souligne aussi la solidarité des agriculteurs des environs, qui ont aidé à évacuer une partie du bétail. Au total, 11 véhicules pompiers des SDIS de Lausanne et du Nord Vaudois ont été engagés, ainsi que 11 gendarmes et 9 policiers, des ambulances et un wagon d'extinction des CFF. Le vétérinaire cantonal s'est également rendu sur place Une réunion de crise a été organisée mercredi matin par la commune pour venir en aide à la famille d'agriculteurs touchée et organiser la traite des vaches du domaine. Les causes du sinistre sont inconnues pour l'instant. jfe