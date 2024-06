Trois imposantes mosaïques découvertes à Avenches lors de travaux

Des archéologues ont mis au jour trois mosaïques lors de travaux de réfection à Avenches (VD). L'une d'entre elles, d'une surface de 13 m2, sera prélevée dans son entier, une opération "complexe et délicate".

Les spécialistes connaissaient l'emplacement de ces vestiges, situés dans l’emprise du Palais de Derrière-la-Tour. Ce vaste et luxueux édifice a servi de résidence à l’une des familles les plus influentes d’Avenches aux 2e et 3e siècles, les Otacilii.

Les mosaïques ont été mises au jour lors de travaux sur le réseau de distribution d'eau potable, qui ont nécessité le percement d'une tranchée d'environ 250 mètres, détaillent vendredi les services de l'Archéologie cantonale. Les vestiges se trouvent dans une zone que l'on considère comme l'aile administrative du complexe palatial.

Emmenée au musée

Très partiellement dégagée sur six mètres de long, la première mosaïque peut être conservée in situ. Elle arbore un décor de cadres rectangulaires dessinés en noir sur fond blanc et donnant l’illusion d’un dallage, précise le communiqué.

La deuxième possède un quadrillage constitué de 36 cases carrées présentées en noir sur fond blanc. Elle devra être prélevée dans son entier pour laisser place aux nouvelles conduites. Elle rejoindra ensuite les collections du Musée romain d'Avenches.

La première mosaïque, longue de 6 mètre, pourra être conservée in situ. [Etat de Vaud]

Destruction en 1971

De même facture que les précédentes, mais dépourvue de décor, la troisième mosaïque, dégagée sur environ 2 m2, fera l’objet d’un prélèvement partiel. Les travaux ont montré que l'aménagement de la Rue du pavé, en 1971, a en grande partie détruit les vestiges des bâtiments attenants, notamment une série de locaux chauffés à vocation thermale.

Sur l’ensemble du site, les niveaux d’occupation les plus anciens, plus profondément enfouis, sont bien conservés et ne seront pas touchés par ces opérations, précise le canton.

ats/asch