Stéphane Décotterd livre sa recette pour sublimer les produits locaux

Stéphane Décotterd vient de publier son premier livre de cuisine," Gastronomie entre lac et montagnes" (éd. Favre) dans lequel il présente soixante recettes locavore, dont 40 plats "gastro" et 20 plats beaucoup plus simples.

On y trouve notamment un "Fish and chips" de perches, un pot au feu "de la veille" ou encore des asperges mimosa. Un condensé de sa cuisine, en somme, locale et accessible.