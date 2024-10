Sept réfugiés géorgiens attendent une greffe au CHUV

Sept Géorgiens admis provisoirement en Suisse sont actuellement en attente d'une greffe, a confirmé le CHUV mercredi après que la conseillère d'Etat vaudoise en charge de l'Asile Isabelle Moret a déclaré samedi lors de l'assemblée du PLR qu'ils prenaient la place des Suisses ayant besoin d'une telle intervention.

Les patients géorgiens en question bénéficient d'un permis F. Selon le directeur de Swisstransplant Franz Immer, deux mineurs en feraient partie. Au total, neuf Géorgiens seraient actuellement suivis pour une greffe en Suisse.

L'hôpital, qui dit prendre en charge les réfugiés géorgiens au bénéfice de ce statut depuis plusieurs années, affirme que ce nombre est exceptionnel par rapport aux autres années.

Ils sont suivis via une prise en charge ambulatoire et parfois hospitalière, selon leur état de santé et leurs besoins médicaux.

Prise en charge légale

Le système d'asile donnant droit aux mêmes prestations LAMal que tous les autres assurés du pays, la prise en charge de ces patients réfugiés est légale, même pour une greffe.

Les Suisses sont donc en concurrence directe avec eux alors que la liste d'attente pour cet acte médical est longue: aujourd'hui environ 1300 personnes sont en attente d'une transplantation en Suisse, dont 240 au CHUV.

Cependant, il n'est pas légal de demander l'asile pour des motifs médicaux. Un récent arrêt du tribunal fédéral administratif a encore rappelé en octobre que ce motif était insuffisant. D'autres motivations sont donc nécessaires pour demander l'asile en Suisse.

Requérants pas renvoyés

Dans le cas des sept patients traités au CHUV, les motifs avancés lors du dépôt de la requête ne sont pas connus de la RTS, l'Etat de Vaud ayant répondu ne pas être habilité à les partager.

Le permis F qu'ils ont reçu démontre toutefois qu'ils font l’objet d’une décision de renvoi de Suisse. Mais ce renvoi n'a pas été exécuté. Pourtant, la Suisse considère depuis 2019 la Géorgie comme un pays sûr et vers lequel le renvoi des requérants d’asile déboutés est en principe exigible. Leurs besoins médicaux pourraient expliquer qu'ils n'aient pas été renvoyés.

Tourisme médical

Se rendre à l'étranger pour avoir accès à une greffe est un phénomène assez courant en Europe, selon Franz Immer. La France et l'Italie sont aussi confrontés à des patients étrangers qui cherchent des solutions pour obtenir un rein, un cœur, un poumon ou un foie. Plusieurs pays de l'Est n'ont en effet pas de programme de transplantation. La Géorgie ne dispose, elle, d'aucun programme de transplantation cardiaque.

Contrairement à certains pays voisins, la Suisse n'a pas défini de pourcentage de patients étrangers à accueillir pouvant bénéficier de ces traitements, ce qui pourrait pousser certains à utiliser la voie de l’asile pour espérer être transplantés. Selon le Secrétariat d'Etat aux migrations, le nombre de personnes qui abusent de l'asile pour obtenir des soins médicaux est toutefois relativement faible. Mais ce détournement du système engendre des coûts élevés.

Le SEM reconnaissait en août dernier avoir reçu une douzaine de demandes d'asile de la part de Géorgiens gravement malades depuis le début de l'année, ce qui avait conduit le porte-parole à déclarer à SRF qu'"apparemment, le bruit s'était répandu en Géorgie que les soins étaient très bons en Suisse".

Céline Fontannaz / juma