Sauvées in extremis, les remontées de Télé-Dôle visent une adaptation "quatre saisons"

Au bord de la faillite, la société de remontée mécanique Télé-Dôle sera finalement sauvée grâce à un crédit de 2,6 millions accordé mercredi par plusieurs communes de la région de Nyon (VD). Cette somme servira à développer une offre "quatre saisons".

La station de ski familiale de moyenne montagne de Saint-Cergue, entre Lausanne et Genève, jouait sa survie mercredi soir, lors d'une réunion du Conseil intercommunal de Région de Nyon. Les délégués des communes, actionnaires majoritaires de Télé-Dôle, ont largement plébiscité un nouvel investissement.

Dans le détail, ils ont voté en faveur d'un préavis présentant des solutions de financement afin de pérenniser la société d'équipements touristiques et sportifs basée à Nyon et qui gère notamment plusieurs remontées mécaniques, a indiqué jeudi l'association.

Soutien du canton attendu

Le temps pressait dans ce dossier: la filiale française de Télé-Dôle est sous le coup d'une mise en redressement fiscal par le Tribunal de commerce de Lons-le-Saunier, courant jusqu'au 5 novembre prochain.

"C'est un résultat magnifique et ça nous permet d'aller de l'avant", se réjouit son vice-président Olivier Riesen dans le 12h45. Quant à la suite, "très concrètement, on va rapidement informer le Tribunal de commerce de Besançon que notre plan de sauvetage a été accepté. Après, on va attendre sa décision et sur cette base-là, on va pouvoir [reprendre] la construction et tous les travaux de maintenance lourde que nous devons faire dès l’'été prochain", poursuit-il.

Le canton de Vaud pourrait lui aussi mettre la main au porte-monnaie. La conseillère d'Etat Isabelle Moret, cheffe du département de l'Economie, avait indiqué mercredi dans La Côte que l'aide cantonale était conditionnée à un vote positif du Conseil intercommunal. Le gouvernement se penchera tout prochainement sur le projet, a-t-elle annoncé. Son aide pourrait se chiffrer à hauteur de quelque 3,2 millions de francs.

À l'inverse, un amendement formulé par le comité de direction prévoit de n'engager des dépenses qu'après une entrée en matière formelle du Conseil d'Etat vaudois sur les soutiens sollicités. Il a été largement accepté.

"Tout commence maintenant"

Ces investissements doivent servir à amorcer un virage "quatre saisons" pour proposer une offre sur toute l'année. Faute de neige, le domaine "Jura sur Léman" n'a pu ouvrir que 27 jours l'hiver dernier côté suisse. "Le ski en dessous de 1800 mètres, c'est douloureux, mais c’est terminé", a résumé l'élue nyonnaise Valérie Mausner-Léger lors de la séance mercredi soir.

Cette déléguée a finalement soutenu la demande de crédit, mais elle prévient que développer des activités d'été, comme le VTT, n'est pas gage de viabilité. "Tout commence maintenant finalement, puisqu'il faut construire et équilibrer cette stratégie quatre saisons avec très peu de jours d'exploitation des remontées mécaniques", expose-t-elle.

Emblématique des ambitions, mais aussi des difficultés économiques de la station, le futur bâtiment d'accueil du Lapin Blanc dont le chantier est à l'arrêt depuis mars 2023 faute de liquidités, est au cœur du projet. "Le modèle économique du Lapin Blanc, où il y aura une location, une boutique et un établissement de restauration, devra trouver son équilibre financier", souligne Valérie Mausner-Léger.

Autre défi de taille: gagner la confiance des défenseurs de l'environnement pour changer le plan d’affectation et permettre ainsi d'exploiter les remontées mécaniques toute l'année.

