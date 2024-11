Près de 200 millions prévus pour le prolongement du tramway lausannois

La deuxième phase du tramway lausannois passe une étape importante. Le Conseil d'Etat soumet au Grand Conseil plusieurs crédits d'un total de 198 millions de francs pour le prolongement nord du tram, de Renens à Villars-Sainte-Croix. Les travaux pourraient démarrer dès 2025 pour quatre ans.

"Tandis qu'entre Lausanne-Flon et Renens la pose des rails du tramway avance bon train, ce deuxième tronçon de 3,1 km constituera une véritable colonne vertébrale pour le développement et la transformation urbaine de l'Ouest lausannois", a déclaré vendredi devant les médias la conseillère d'Etat vaudoise en charge de la mobilité, Nuria Gorrite.

Le prolongement du tracé entre la gare de Renens et son terminus à Villars-Sainte-Croix "desservira des zones d'habitation, des zones de commerces et d'emplois secondaires et tertiaires, dont le développement - déjà commencé - se poursuivra avec son arrivée", a-t-elle ajouté.

"En grande partie végétalisé et arborisé, le tracé sera jalonné de six stations et longé par des pistes cyclables continues, des stations vélos ainsi que des cheminements piétons élargis", a précisé Nuria Gorrite.

En moins de dix minutes

Le tramway circulera très majoritairement en site propre et bénéficiera de la priorité aux carrefours, ce qui garantira la fiabilité de l'horaire. Il parcourra son tracé en moins de dix minutes, avec une cadence à sa mise en service de six minutes en journée. Il traversera cinq communes, en tenant compte du départ à Renens et du terminus à Villars-Sainte-Croix.

Une carte du prolongement de la ligne entre Renens et Villars-Ste-Croix. [tramway-lausannois.ch/]

Sa construction est pilotée par les Transports publics lausannois (tl). Le montant total du projet se chiffre à 290,5 millions de francs, dont 260 millions pour le volet infrastructures et 30,5 millions pour celui du transport (acquisition de cinq rames). La part cantonale (62%) sera débattue dans le courant 2025 au Grand Conseil.

La Confédération finance le projet à hauteur de 25% et les communes de 8%. Celles-ci devront soumettre leur participation au vote de leurs Conseils communaux respectifs. Cela représente 13 millions de francs pour Bussigny, 9,6 millions pour Crissier, 600'000 pour Villars-Sainte-Croix et 200'000 pour Ecublens, selon leurs représentants présents à la conférence de presse.

Quatre recours problématiques

La décision fédérale d'approbation des plans par l'Office fédéral des transports (OFT) est attendue pour février-mars prochain. La mise à l'enquête avait suscité 40 oppositions, principalement foncières. Une vingtaine ont été réglées par une convention, des discussions en cours sont sur le bon chemin pour une dizaine d'autres. Seules quatre oppositions sont plus complexes.

Sous réserve de l'avancement de ces procédures, les travaux pourraient démarrer dès 2025 pour une durée de quatre ans. La mise en exploitation complète est donc estimée pour 2030. Pour rappel, les travaux de la première étape du tramway, entre Renens et Lausanne-Flon, sont actuellement en cours et la mise en service de cette ligne est prévue pour 2026.

ats/cab