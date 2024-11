Pour faire rayonner leurs marchés de Noël, Montreux, Vevey et Villeneuve s'unissent sous la même bannière

Tout en conservant chacun leurs spécificités, sous la bannière "Riviera Noël", Montreux, Vevey et Villeneuve unissent leurs marchés de Noël avec le credo "Ensemble, on est plus fort".

Pour admirer le traîneau volant du Père Noël et la Grande roue, direction Montreux. Le village des Lutins se trouvera à Villeneuve. Tandis que Vevey proposera des spécialités régionales. Trois ambiances différentes seront réunies dans un concept régional, devenu indispensable pour faire face à un nombre croissant de visiteurs, explique jeudi dans La Matinale Yves Cornaro, président directeur du marché de Noël de Montreux. Face à la saturation et à l’espace limité, il devenait crucial de garantir le plaisir et la sécurité des visiteurs, ce qui a nécessité de trouver des solutions. "Nous devions être réalistes", souligne Yves Cornaro. Réduire le nombre de chalets pour diminuer l’affluence est une illusion. "En revanche, régionaliser un projet dans une région bien desservie par les transports publics est une vision à long terme que nous mettons en place, en espérant qu’elle perdure", ajoute-t-il. Une identité préservée Selon François Cardinaux, président de la fondation "Riviera Noël", en répartissant les attractions sur trois sites, il n’y a pas de risque de perte d’identité, notamment pour le célèbre marché de Montreux qui fête ses 30 ans. "Au contraire, un plus un plus un, cela fait quatre, car nous savons que le monde attire le monde. Nous allons attirer des visiteurs différents dans des lieux différents. Ce que nous souhaitons, c’est que les gens prolongent leur visite”, explique-t-il. Les transports publics seront en partie gratuits le week-end sur les lignes du bord du lac, spécifiquement la ligne 201, qui sera gratuite dès 13 heures jusqu’à la fin de la journée. Des offres de train et de parking relais seront également proposées, ainsi qu’un train direct entre Fribourg et la Riviera. Sujet radio: Céline Tzaud Adaptation web: Miroslav Mares