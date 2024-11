Podcast - Le crime de l'absinthe: du fait divers au fait politique

C'est un fait divers à la fois sordide et banal qui a débouché sur une modification de notre Constitution. En 1905, un père de famille ivre tue sa femme et ses deux filles à coups de fusil. L'absinthe est dès lors clouée au pilori, jusqu'à son interdiction pure et simple.

Le 28 août 1905 à Commugny (VD), Jean Lanfray abat sa femme enceinte et ses deux petites filles, Rose, âgée de 4 ans, et Blanche-Marguerite, 1 an, avant d'essayer de se suicider. Sans y parvenir. Il avait bu beaucoup d'alcool ce jour-là, dont deux absinthes. La région, le canton, puis le pays tout entier sont révoltés devant l'horreur du crime. Il faut une explication à l'inexplicable et elle est toute trouvée: si l'ouvrier agricole a tué, c'est à cause de la fée verte! Initiative populaire Les milieux anti-alcool lancent des pétitions. La mobilisation populaire débouche tout d'abord sur l'interdiction de l'absinthe dans les cantons de Vaud et de Genève. Puis le 5 juillet 1908, peuple et cantons acceptent une initiative populaire pour la prohibition de ce "breuvage qui rend fou". Interdiction qui sera finalement levée le 1er mars 2005. Charles Heimberg, auteur d'un article sur l'interdiction de l'absinthe à la suite de ce crime, décrypte dans cet épisode le contexte de l'époque. Le professeur honoraire de didactique de l'histoire et de la citoyenneté à l'Université de Genève revient sur ce qui a permis qu'un fait divers local débouche sur un fait politique national. >> Ecouter l'épisode complet : L’absinthe accusée d’un triple meurtre à Commugny / Crimes suisses / 55 min. / hier à 00:00 Antoine Droux