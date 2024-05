Plusieurs fermetures nocturnes sur l'A1 entre Gland et Coppet

L'autoroute A1 sera fermée entre les jonctions de Gland et Coppet durant neuf nuits entre le 27 mai et le 11 juillet. Des travaux sont prévus pour la mise en place du revêtement définitif ainsi que du système d'harmonisation des vitesses et d'avertissement des dangers.

L'autoroute sera d'abord fermée entre Nyon et Coppet (direction Genève), puis entre Coppet et Nyon (direction Lausanne). Ces fermetures, entre 22h et 5h du matin, ne se dérouleront toutefois pas sur toute la période, mais durant neuf nuits. Des déviations seront mises en place sur le réseau secondaire, annonce lundi l'Office fédéral des routes. Toujours sur l'A1 mais dans le nord vaudois, l'autoroute sera aussi fermée de nuit entre Yverdon-Sud et Essert-Pittet du 28 mai au 4 juin. Ces fermetures visent à remplacer la couche de roulement. Enfin, entre le 28 et le 30 mai, l'autoroute sera fermée chaussée Alpes, direction Berne, entre l'échangeur d'Yverdon et la jonction Yverdon-Sud. Puis, dans les nuits du 30 mai au 4 juin, ce sera la chaussée Jura qui sera bouclée, direction Lausanne, entre les jonctions Yverdon Sud et Essert-Pittet. Là aussi, des déviations seront mises en place. ats/miro