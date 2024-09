Plus de 200 Rochat ont marché sur les pas de leur ancêtre commun entre Rochejan (F) et l’Abbaye

C'est un rassemblement hors du commun qui s'est déroulé samedi: plus de 200 personnes, qui s'appellent toutes Rochat. Du canton de Vaud ou de partout ailleurs, elles se sont réunies pour inaugurer un chemin pédestre.

Après Da Silva, Ferreira ou Pereira, le nom de famille le plus répandu dans le canton de Vaud est Rochat. Ils sont plus de 2000, et surtout à la Vallée de Joux. Mais certains n'ont pas hésité à faire le voyage samedi depuis la France voisine, voire depuis les Etats-Unis ou les Pays-Bas.

>> A consulter également : Da Silva ou Favre, quel est le nom de famille le plus répandu dans votre commune?

Au nombre d'environ 200, les Rochat avaient pour objectif samedi d'inaugurer un chemin pédestre particulier: la Route des Rochat, un trajet d'une durée approximative d'environ 5 heures, empruntée par leur ancêtre commun au XVe siècle.

"C'est un symbole important, car notre ancêtre Vinet Rochat est parti de Rochejean pour s'établir à la Vallée de Joux. Depuis là, nous nous sommes multipliés pour devenir une famille importante de Suisse romande," raconte Louis Rochat, ancien conseiller d'Etat vaudois.

Cette route relie ainsi Rochejean, commune en France voisine, à l'Abbaye, au bord du lac de Joux.

Carte du trajet de la Route des Rochat [RTS]

Vinet Rochat "était un maître de forges, un industriel de l'époque. Il avait une grosse entreprise de métallurgie. Avec ses fils et petits-fils, ils ont migré et passé la forêt, de l'autre côté de la frontière, en 1480", détaille Loïc Rochat, historien et rédacteur en chef de la Revue vaudoise de généalogie et d'histoire des familles.

Grâce à leur ancêtre commun, tous ces Rochat sont ainsi cousins. Au total, ils seraient environ 12'500 à travers le monde.

Sujet TV: Hugues Buchard et Cécile Durring

Adaptation web: Raphaël Dubois