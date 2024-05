Ouverture lundi du nouveau local d'injection de la Riponne

Le nouveau local d'injection de la Riponne, le deuxième à Lausanne destiné aux toxicomanes, ouvre lundi. Projet-pilote qui sera évalué après une année, cet espace est destiné aux personnes se trouvant dans l'urgence de consommer. Il dispose de 17 places et pourrait accueillir plus de 100 personnes par jour.

"L'ouverture de cette antenne marque une étape importante. Elle vient compléter notre dispositif de réduction des risques pour offrir une alternative à la consommation dans l'espace public", a expliqué vendredi Emilie Moeschler, municipale en charge des sports et de la cohésion sociale.

"Il s'intègre dans un ensemble de mesures mises en place par la Municipalité, telle que l'équipe sociale de rue de la Ville. Le but est d'améliorer la santé des personnes consommatrices et la qualité au centre-ville, notamment pour le voisinage", a-t-elle ajouté.

Une salle de repos

Le local de la Riponne est une antenne-pilote de l'Espace de consommation sécurisée (ECS) principal ouvert en 2018, et pérennisé, dans le quartier du Vallon. Il est "complémentaire et vise en particulier les personnes les plus déinsérées qui ont besoin de consommer rapidement", a poursuivi la municipale socialiste.

Le nouveau local dispose de boxes pour la consommation de drogue. [KEYSTONE - JEAN-CHRISTOPHE BOTT]

Encadré par une équipe professionnelle, le nouveau local est situé au nord de la place de la Riponne, en plein centre-ville. Entre ses murs blancs et bleu ciel, il propose sur plus de 140 m2 un espace d'accueil, quatre salles pour l'injection et l'inhalation offrant de bonnes conditions d'hygiène (17 places au total) ainsi que d'une salle de repos pour accueillir les personnes après l'acte de consommation. Un emplacement est également prévu pour le sniff.

"On commence par un entretien d'accueil. L'anonymat est garanti. On relève juste un pseudo, l'âge, le genre et la provenance", précise Matthieu Rouèche, directeur de la Fondation ABS (Accueil à bas seuil) qui gère les lieux. Une équipe d'intervenants socio-sanitaires de la fondation est présente en permanence ainsi qu'un agent d'accueil et de sécurité.

Une salle de repos est également disponible pour les personnes qui vont fréquenter le lieu. [KEYSTONE - JEAN-CHRISTOPHE BOTT]

La piétonisation du passage sous voie a permis la création d'une zone d'accueil extérieure (terrasse), dont les structures et le mobilier seront rangés chaque soir.

Complémentaire au Vallon

L'antenne de la Riponne est ouverte le lundi et le mardi de 15h30 à 21h30 et du mercredi au samedi de 7h à 12h30 et de 15h30 à 21h30. De son côté, l'ECS du Vallon ouvrira tous les jours de 9h30 à 17h30, sauf le mardi de 11h à 17h30. Il offre des prestations telles que soins de premier recours, vestiaire, douche, repas de midi, ce qui n'est pas le cas de celui de la Riponne.

Le Vallon accueille en moyenne quelque 90 personnes par jour. En 2022 par exemple, cela a correspondu à environ 23'000 actes de consommation. L'antenne de la Riponne pourra potentiellement en accueillir plus, selon ses responsables.

Les travaux de ce nouveau local ont coûté près de 500'000 francs, en grande partie financés par la Loterie romande, sinon par des dons particuliers et les réserves de la Fondation ABS. Celui du Vallon avait coûté quelque 450'000 francs à l'époque.

Le coût annuel de l'ECS du Vallon et de son antenne à la Riponne se monte à 1,66 million de francs, financé par le budget de fonctionnement communal ainsi qu'à environ 30% par le canton de Vaud.

>> Les précisions de Robin Baudraz dans Forum : La Ville de Lausanne ouvre un local d’injection à la place de la Riponne / Forum / 3 min. / hier à 18:00

jfe avec ats