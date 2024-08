Malaise autour du maintien en poste d'un prof vaudois sous enquête pour comportement déplacé

Soupçonné d'avoir exposé des mineurs à du contenu pornographique, un enseignant vaudois est sous le coup d'une procédure pénale. Également sous enquête administrative, il a malgré tout gardé un poste. La gestion de ce cas par la direction scolaire pose question. La RTS a recueilli plusieurs témoignages à charge.

Malgré les enquêtes en cours, le professeur vaudois a conservé un poste d'enseignant. Non pas dans le collège dans lequel il travaillait depuis plusieurs années, mais dans une autre école secondaire du même district, où il a été muté cet été, ont confirmé plusieurs sources à la RTS. Son transfert suscite la consternation chez certains parents, car les reproches à son encontre sont lourds.

L'enseignant fait l'objet d'une procédure pénale depuis juin dernier, comme l'a confirmé le Ministère public à la RTS. Il aurait montré à des élèves mineurs des images à caractère pornographique. Une enquête est en cours afin d'établir si les faits revêtent ou non un caractère pénal. A ce stade, l'enseignant bénéficie de la présomption d'innocence.

Photos de vacances dénudées

Alice*, l'une de ses anciennes élèves, raconte un épisode qui s'est produit en 2018, en 10e année Harmos, alors qu'elle avait 13 ans. "Depuis le début du Secondaire, il nous a beaucoup inclus dans sa vie privée. Il a souhaité nous montrer des photos d'un voyage qu'il a fait avec sa femme. Il a branché son téléphone et a fait défiler sa galerie. Parmi les photos de vacances, on a vu plusieurs photos de sa femme entièrement nue", a témoigné la jeune fille auprès de la RTS.

"Pour moi, il était conscient de nous montrer ces photos. Il les regardait avec nous. Certains élèves ont ri. On lui a demandé de les enlever. Il n'y a pas eu de commentaires, ni d'excuses. Il a juste enlevé les photos, puis le cours a repris. On ne savait pas trop à qui en parler. On s'est dit que ça n'était peut-être pas si grave que ça... En fait, c'est avec le recul que je me suis rendu compte que ça n'était pas normal", poursuit Alice.

Vérifié par la RTS, ce témoignage fait aussi partie de ceux, nombreux et portant sur plusieurs années, qui ont été transmis au Département vaudois de la formation et de la formation professionnelle à la fin de cette année scolaire. Ils ont provoqué l'ouverture d'une procédure administrative, a appris la RTS. Là encore, la présomption d'innocence s'applique.

Malaise chez plusieurs adolescentes

D'autres reproches dont la RTS a eu écho ont également été formulés contre lui. Cet enseignant n'hésiterait pas à complimenter ses élèves sur leur physique et leur habillement, assez pour créer un malaise chez de nombreuses adolescentes. Quand elles le lui font remarquer, l'enseignant tendrait à répondre que ses intentions sont mal interprétées.

Ce professeur tiendrait aussi régulièrement des propos dévalorisants à l'égard des élèves les plus faibles scolairement. De l'avis de la médecin de l'école où il enseignait, plusieurs d'entre eux ont développé une phobie scolaire.

Alcoolisé durant des camps

Le département de la Formation aurait aussi reçu le témoignage d'une enseignante qui reproche à son collègue de l'avoir malmenée lors d'une soirée entre professeurs. Alcoolisé, il aurait simulé, pour rigoler, une strangulation à l'aide d'un linge de cuisine.

L'alcool apparaît d'ailleurs comme central dans ses dérapages, en particulier lors des sorties scolaires. En 2019, lors de la dernière soirée d'un camp, il aurait tenu à raccompagner certaines filles dans leurs dortoirs. Ivre, il aurait alors dû être sorti de force à deux reprises par des collègues.

A son retour, l'enseignant est sanctionné. Mais le temps passe et il retourne en camp... L'an dernier, des parents signalent à la direction que leurs filles ont vu leur prof alcoolisé. Et cette année, lors d'une semaine de ski, des adolescentes informent une accompagnante qu'il entrait sans frapper dans leurs dortoirs.

Il y a enfin cette excursion en 2022 avec une classe d'anciens élèves. Une sortie privée de trois jours, mais organisée pour la fin de leur scolarité. Seuls quelques participants sont majeurs. Aux parents, il fait signer un courrier: consommer de l'alcool sera interdit. Mais lors de la dernière soirée, selon les informations de la RTS, l'enseignant se rend dans un bar avec le groupe puis dans sa chambre, où il organise un jeu à boire. Le lendemain, il poste un message WhatsApp sur le groupe de classe que la RTS a consulté dans lequel il laisse le choix à un participant soit de venir nettoyer, soit de lui faire une fellation.

Critiques pas unanimes

Les critiques ne sont toutefois pas unanimes à l'encontre de ce professeur. Bon nombre d'élèves, d'anciens élèves et de collègues disent l'apprécier beaucoup. Il est décrit comme très investi dans son rôle d'enseignant et dans la vie de son ancien établissement.

Pour des observateurs, cela a pu conduire la direction de l'école à un manque de fermeté sur ce dossier durant plusieurs années. Des parents estiment en effet que leurs inquiétudes et remarques n'ont longtemps pas été suffisamment prises au sérieux. A sa décharge, la direction de l'établissement n'a été informée des faits les plus lourds qu'à la fin de l'année scolaire 2023-2024.

Contactée, la direction de l'établissement scolaire n'a pas commenté et renvoie au Département vaudois de l'enseignement qui a répondu à la RTS "ne pas pouvoir faire de commentaire pour le moment".

L'enseignant conteste

Interpellé par la RTS, l'enseignant a répondu par l'intermédiaire de son avocat. Pour lui, les informations tirées de nos sources ne sont "pour le moins pas exactes" et nos assertions s'éloigneraient dans une très large mesure de la procédure administrative en cours.

Aujourd'hui, plusieurs parents se disent soulagés de savoir que cet enseignant n'est plus en contact avec leur enfant. Mais ils ne comprennent pas que le Département ait pu le muter sans le suspendre, au moins le temps de l'enquête.

Sujet radio: Céline Fontannaz

Adaptation web: Vincent Cherpillod