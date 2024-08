Les travaux débutent à la Riponne, sous l'oeil de commerçants inquiets

A Lausanne, les travaux d'assainissement et de sécurisation du parking de la Riponne ont débuté lundi. En raison de ce chantier, une grande partie de la place ne sera temporairement plus accessible, ce qui inquiète les commerçants du marché de la capitale vaudoise, forcés de se déplacer.

Les travaux se dérouleront en deux phases, ont annoncé au début du mois la Ville de Lausanne et la société propriétaire du parking, INOVIL SA. La première phase, qui durera jusqu'à la fin de l'année, se concentrera sur la partie Est de la place de la Riponne, du côté du Palais de Rumine. Durant cette période, la place sera partiellement fermée.

Marchés déplacés

Les marchés se tenant habituellement sur la place de la Riponne seront déplacés, principalement à la rue Centrale et à la place des Pionnières. [RTS - Margaux Reguin]

Les marchés seront donc déplacés, principalement à la rue Centrale et à la place des Pionnières. Cette réorganisation inquiète toutefois les commerçants impactés, qui craignent que certains clients ne s'adaptent pas à ces changements.

"Changer les habitudes des gens, c'est parfois compliqué. On l'a vu en période Covid, quand il a fallu changer certaines choses, les gens n'en avaient pas forcément l'envie", affirme Stéphanie Ogiz dans La Matinale de la RTS. Après avoir passé des années à la place de la Riponne, son stand de boucherie sera déplacé dès mercredi à proximité de la place Pépinet.

Difficulté d'accès

Les stands situés au sud de la place de la Riponne seront quant à eux maintenus. Cela ne rassure pas pour autant les marchands, qui redoutent de voir une diminution de leurs clients en raison de la difficulté d'accès engendrée par les travaux.

Les travaux du parking de la place de la Riponne inquiètent les commerçants du marché. [RTS - Margaux Reguin]

Car si l'accessibilité pour les piétons est assurée, le trafic sera en partie interrompu autour de la place et le parking perdra jusqu'à près de 400 places les premiers mois. Jusqu'à mi-2025, il proposera en effet entre 800 et 1000 places au lieu des 1190 disponibles jusqu'à présent.

Or, un grand nombre d'habitués du marché s'y rendent en transport individuel. "Nous avons beaucoup de clients qui se déplacent en voiture depuis le Valais", explique la fromagère Solange Thoeni. "Même nous, on ne sait pas où on va mettre notre voiture", ajoute-t-elle.

La deuxième phase des travaux débutera quant à elle en début d'année prochaine et concernera la partie de la place de la Riponne côté route, à l'ouest.

Sujet radio: Margaux Reguin

Adaptation web: Emilie Délétroz avec ats