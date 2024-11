Les pentes des Monts Chevreuils ne verront plus jamais passer de skieur alpin

C'est la fin d’une histoire débutée en 1945. En sommeil depuis 2001, les téléskis des Monts Chevreuils, dans le Pays d'Enhaut (VD), sont en pleine démolition. Dans la région, ce démontage qui signe l'arrêt de mort des espoirs de réouverture marque les esprits.

Il n'aura pas fallu plus d’une heure pour en venir à bout: avec la démolition de la gare de départ des téléskis des Monts Chevreuils, c’est tout un pan de mémoire du Pays d’Enhaut que l'on met à terre, tel un chêne centenaire. Arrêtés en 2001 par manque d’enneigement et suite à plusieurs années déficitaires, les téléskis des Monts Chevreuils vont disparaître du paysage, non sans émotion.

"Ça fait toujours un pincement au cœur, parce que là, on est en train de démonter quelque chose, alors que le but, pour une commune, c’est de créer quelque chose", a confié mardi dans le 19h30 de la RTS le syndic de Château-d'Oex Eric Grandjean.

"Je suis en train de casser les Monts Chevreuils"

Avec la Braye, autre domaine skiable désaffecté récemment [lire deuxième encadré], les Monts Chevreuils étaient l'un des deux sites de Château-d'Oex dédiés au ski alpin. Le départ des installations était situé dans le hameau des Moulins, à un peu plus de deux kilomètres du centre de la station.

"Je suis en train de casser les Monts Chevreuils. Parce que c’est fini, voilà", témoigne Michel Tille, un paysan du coin, seul au volant d'une pelle mécanique. Emu.

"Ceux de ma génération ont appris à skier et ont skié ici jusqu’à ce que ce soit terminé en 2001", se remémore pour sa part Eric Grandjean.

Hôte des championnats de Suisse en 1989

Inauguré en 1945, le téléski des Monts Chevreuils, qui dessert le versant nord-est de la montagne entre 960 mètres et 1660 mètres d'altitude, est l'un des premiers du canton de Vaud. Avec ses 2,5 km de long, il est même l’une des remontées les plus longues de Suisse et fait la fierté de tout le village, venu en nombre le jour de son inauguration.

Dans les années 50, une courte installation est ajoutée au pied des pistes pour rejoindre le départ du téléski depuis le centre du hameau des Moulins, puis une troisième – dont la durée de vie sera brève – pour grimper jusqu'au point culminant de la montagne: on skie à ce moment-là aux Monts Chevreuils de 895 à 1750 mètres d'altitude. Dans les années 70, le téléski principal, jugé trop long, est renouvelé et scindé en deux parties.

C'est à la fin des années 80 que le domaine connaîtra son heure de gloire: en 1989, les Monts Chevreuils accueillent les championnats de suisse masculins de ski alpin, sur une piste décrite comme "absolument géniale" par le syndic Eric Grandjean. Dans la discipline reine, le Schwytzois Franz Heinzer, futur triple vainqueur de la Coupe du monde de descente, y remporte son premier titre national.

Reconversion forcée

Composé uniquement de téléskis et implanté à basse altitude sur des alpages entourés de forêts, le domaine skiable est longtemps à l'abri des aléas climatiques. En février 1999, alors que les stations ferment les unes après les autres en raison de conditions météorologiques extrêmes dans les Alpes qui vont conduire aux dramatiques avalanches d'Evolène (VS) et de Montroc (F), près de Chamonix, les pistes des Monts Chevreuils peuvent par exemple rester ouvertes.

Mais la station finit par être rattrapée par les difficultés économiques et une série d'hivers moins enneigés. Le pied des pistes, à 900 mètres d'altitude, manque souvent de neige malgré une orientation au nord favorable. Et faute de télésiège ou de télécabine, il n'est pas possible de n'ouvrir que le haut du domaine skiable. Les téléskis ferment provisoirement en 2001. Malgré divers projets de réouverture [lire troisième encadré], ils ne rouvriront plus.

Il faut donc se renouveler pour durer. Aux Monts Chevreuils, le haut des pistes est appelé à devenir un sentier didactique en collaboration avec le Parc régional Gruyère-Pays d’Enhaut. Dans ce cadre, les socles des pylônes du téléski sommital pourraient être réutilisés en tant que bancs, de quoi ravir les adeptes de la randonnée.

