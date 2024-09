Les habitants de la Vallée de Joux voteront sur le projet de fusion de trois communes

Les habitants de la Vallée de Joux se prononceront le 22 septembre sur un projet de fusion entre les communes du Chenit, de L'Abbaye et du Lieu. En cas de oui, il n'y aurait plus qu'une seule commune de 7000 habitants baptisée la Vallée de Joux.

Actuellement, la population combière vit dans trois communes bien distinctes: le Chenit, L’Abbaye et Le Lieu. Mais la situation pourrait changer si elles acceptent de fusionner le 22 septembre prochain.

>> Pour en savoir plus sur le projet, lire aussi : Trois communes valident leur projet de fusion à la Vallée de Joux (VD) et Nouvelle étape pour une fusion à la vallée de Joux

Soutiens et oppositions

La décision réjouit l'un de ses habitants pour qui cette fusion est normale et même déjà un peu entamée. Elle l'est "déjà dans les sociétés sportives ou culturelles. Enormément de choses se font au niveau de la région", constate Reynold Keusen, membre du comité "Oui à La Vallée de Joux".

"Puis, je crois que la nature nous montre qu'on est tous ensemble: le lac a le même niveau au Sentier qu'au Pont, et je pense que ce sera une bonne chose que l'impôt soit au même niveau au Pont qu'au Sentier", poursuit-il.

Mais tout le monde ne l’entend pas de cette oreille. En particulier à l'Abbaye, seule commune où la municipalité a voté contre la convention de fusion.

"La fusion des communes sera la mort administrative et politique des villages et, par conséquent, la perte de proximité avec les villageois", explique Henrique Dias Mendes, le président du comité "Pour les 3 communes", le camp du "non".

Il suffit qu'une seule commune refuse la fusion pour que le projet s’effondre. S'il est accepté, la Vallée de Joux réunirait alors 7000 habitants sous le même blason dès janvier 2027. La commune deviendrait par ailleurs la plus vaste du canton.

Sujet tv: Yoan Rithner et Jaqueline Pirzel

Adaptation web: juma