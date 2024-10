Les deux tunnels "postaux" historiques sous la gare de Lausanne seront complètement rebouchés

Les deux tunnels "postaux" historiques sous la gare de Lausanne vont être complètement remplis de béton d'ici à décembre. Les CFF ont besoin de ces espaces pleins pour assurer l'accroche des 650 ancrages prévus pour les travaux principaux, ainsi que pour la reconstruction des cinq quais et la construction de trois passages inférieurs.

Plus du tout utilisés par la Poste, ces quatre tunnels souterrains passent au-dessus du niveau du métro lausannois, mais sous les passages inférieurs et sous les voies ferroviaires, ont expliqué les CFF mercredi lors d'une présentation de ce chantier. Deux galeries sont longitudinales et sont en cours de remplissage actuellement. Deux autres sont transversales. Elles seront modifiées ou détruites.

Pour acheminer le béton, un forage a été créé afin d'injecter le béton depuis l'installation de chantier des Saugettes pour la partie du côté est de la gare. Et un autre à travers les accès existants à la hauteur du passage de Montriond pour la partie ouest des tunnels, détaillent les CFF dans leur communiqué. Quelque 3600 m3 de béton – éco béton vaudois – sont nécessaires, ajoutent-ils.

Aucun train n'est impacté, assure la compagnie. Ce chantier spécifique est évalué à un million de francs. Commencé en juillet, les travaux sont prévus jusqu'à fin novembre.

ats/ther