Les conditions salariales indignes des taxis lausannois dénoncées

Les compagnies de taxi lausannoises sous-paient largement leurs chauffeurs. Leur salaire n'atteint en moyenne que 2000 francs par mois pour un 100%, révélait récemment le quotidien 24 Heures. Appelée à sévir face à ces conditions indignes, la Municipalité botte en touche.

Sur un trajet d'une douzaine de minutes, facturé environ 22 francs, un chauffeur de taxi lausannois touchera au mieux 11 francs, au pire 9.

Car les compagnies prélèvent un pourcentage sur les courses en fonction du chiffre d'affaires mensuel des chauffeurs. Et la manière peut surprendre: plus la recette est petite, plus la compagnie ponctionne. Cela va de 52% à 60% du gain, selon des certificats de salaire que la RTS a pu consulter.

Dans tous les cas, c’est plus de la moitié de leur revenu qui tombe dans les poches de la compagnie. En échange, cette dernière prend en charge certains coûts, comme l’essence, et met une voiture à disposition.

"Pas assez de courses"

Dans ces conditions précaires, l'atmosphère est tendue. Aucun chauffeur n'a souhaité témoigner et un ancien employé n'a accepté qu'à la condition d'être anonymisé. "Je recevais entre 1500 et 2000 francs par mois pour un travail de nuit à 100%. Quand j'ai voulu négocier mon salaire, on m'a dit que je posais trop de questions", raconte-t-il au 19h30 de la RTS.

"Il n'y a pas eu de discussion possible. Si tu n'es pas content, on te répond d'aller chercher du travail ailleurs. Mais c'est compliqué de démissionner pour ceux qui ont une famille ou qui ne parlent pas très bien français", poursuit-il.

Ce système a récemment été dénoncé par la gauche du Conseil communal de Lausanne, qui demande au municipal Pierre-Antoine Hildbrand, également président du Service intercommunal des taxis, d'agir rapidement, notamment en retirant les concessions aux compagnies qui sous-paient leurs employés.

Mais l'intéressé, qui reçoit une copie de chaque contrat, estime que le problème est ailleurs: "La difficulté, c'est que le contrat lui-même ne prévoit pas un salaire scandaleux, il fixe simplement le pourcentage de prélèvement sur le revenu en fonction du gain mensuel du chauffeur. Le souci, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de courses pour que la personne obtienne un salaire raisonnable", dit-il.

Retirer les concessions?

Quant à une éventuelle intervention en faveur des chauffeurs, le conseiller municipal PLR botte en touche: "Nous sommes une autorité de régulation, nous ne pouvons pas nous mêler du droit privé, d'une affaire employeurs-employés. Ces compétences sont du ressort cantonal", affirme-t-il.

Mais selon l'avocate Nataša Djurdjevac Heinzer, habituée à défendre des chauffeurs de taxi, le service pourrait très bien retirer leurs concessions aux compagnies n'ayant "pas de politique salariale correcte". "Cela ressort de la loi communale", souligne-t-elle.

En attendant que la situation s'améliore, les chauffeurs salariés tentent de maximiser leur gain, afin d’être ponctionnés le moins possible. Nombreux sont ceux qui dépassent le nombre d’heures fixé dans leur contrat, soit 53 heures par semaine pour un 100%.

Léa Bucher/jop