Les "bancs-stop" de Château-d’Oex, une sorte d’autostop destiné aux aînés, gagnent en popularité

Le projet "Jte pouce", qui propose des "bancs-stop" à Château-d'Oex (VD), prend son essor. Destiné dans un premier temps aux seniors, il est ouvert à tous et devrait s'élargir aux touristes. D'autres communes sont intéressées à répliquer l'initiative.

Depuis le 20 avril, huit bancs publics de Château-d’Œx sont équipés d’un panneau "Jte pouce", du nom du projet. "Le principe est simple", raconte Mary José Henchoz, membre l'association "Seniors et Paysages". Il s'agit d'indiquer sa demande d’être pris en auto-stop en coulissant une pancarte.

Ensuite, il ne reste qu’à attendre l’automobiliste providentiel qui aura repéré le "Stop Svp" au-dessus du banc et qui sera d’accord de partager un trajet selon sa destination, voire de faire un petit détour.

"L'idée est née du fait que le village est immense", raconte-t-elle. Les bancs-stop proposent ainsi aux habitants un mode de transport complémentaire aux transports publics et au service de taxis. Il se base sur les principes de l’entraide, de la courtoisie et la confiance.

Pour tous

"Les seniors utilisent le système pour se déplacer dans le village, par exemple pour aller à la piscine ou à l'hôpital, non desservi par les transports publics", poursuit Yves Baechler, chef de projet énergie et mobilité au Parc naturel régional Gruyère Pays d'Enhaut. "Nous aimerions l'étendre jusqu'aux départs de randonnée".

Selon les seniors qui ont porté le projet, "ça marche bien. Ils n'attendent pas longtemps, les automobilistes s'arrêtent facilement".

"L'initiative n'est pas réservée aux personnes âgées: tout le monde - sauf les enfants seuls - peut en bénéficier. Par exemple, des mamans au sortir de la garderie ou de la piscine", illustre Mary José Henchoz. C'est aussi un moyen de faire des rencontres ou des connaissances, car la solitude n'est pas que le fait des grandes villes, glisse-t-elle.

Mieux faire connaître

La Damounaise ne peut donner de précisions quant au nombre d'utilisateurs. Mais elle constate que "les gens doivent s'habituer et que certains se gênent de faire du stop". D'autre part, le projet a encore besoin de visibilité.

"Nous venons d'éditer un flyer pour informer les touristes de cette possibilité. Pour l'instant, nous n'en avons pas encore vu l'utiliser. Car l'idée à terme est bien celle d'un report modal", abonde Yves Baechler.

L'objectif est de développer ce projet dans les autres communes du Parc naturel régional. Des habitants de différents lieux ont d'ores et déjà fait part de leur intérêt, relate-t-il.

Ce projet s’inscrit dans la continuité de "Seniors et Paysages" lancé en 2020 par Pro Senectute Vaud et la commune de Château-d’Œx. Sa mise en œuvre est le fruit du partenariat entre la nouvelle association "Seniors et Paysages", la commune de Château-d’Œx, Pro Senectute Vaud et le Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut.

ats/miro