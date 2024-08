Le Tribunal cantonal vaudois donne son feu vert au réaménagement de la place du Marché à Vevey

Le dossier du réaménagement de la place du Marché à Vevey se dénoue enfin. Le Tribunal cantonal a rejeté les deux recours qui entravaient le projet de transformation. Sauf ultime recours, le plan d'aménagement pourrait entrer en vigueur en octobre et le début du chantier intervenir au printemps 2025 pour une durée de 24 mois.

La Municipalité de Vevey a pris connaissance de l'arrêt rendu le vendredi 8 août dernier par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal qui rejette les deux recours relatifs au stationnement et au patrimoine arboré formulés contre le projet de réaménagement de la place du Marché, écrit-elle mercredi dans un communiqué.

Elle "se réjouit de pouvoir enfin mener à bien ce réaménagement respectueux de l'environnement et du patrimoine veveysan", ajoute-t-elle.

"Cette décision confirme une fois de plus la qualité du projet retenu et sa pertinence. Elle démontre également que les stratégies urbanistiques, de mobilités et d'espaces publics portés par la Municipalité sont cohérentes", affirme Antoine Dormond, municipal du Service urbanisme et mobilité, cité dans le communiqué.

Le nombre de places de parc réduit de moitié

Initialement prévu en novembre 2021, le début du chantier a été plusieurs fois repoussé pour des raisons de procédures et de traitement d'oppositions. Cette importante transformation avait successivement été approuvée par le Conseil communal le 2 février 2023, puis par le Département de la culture, des infrastructures et des ressources humaines de l'Etat de Vaud le 21 avril 2023.

Le réaménagement prévoit de réduire de moitié le nombre de places de parc, qui ne seront plus que 150. Mobilier urbain, terrasses ombragées, arborisation et traversées piétonnes feront leur apparition. Au moins 65 arbres seront plantés sur les côtés, permettant de continuer à accueillir tout au long de l'année les événements qui rythment la vie locale.

