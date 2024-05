Le trafic ferroviaire sur la ligne Yverdon-les-Bains - Lausanne est interrompu

En raison de fortes pluies et du débordement d'un ruisseau, le trafic ferroviaire a été interrompu jeudi après-midi entre Chavornay et Ependes (VD) sur la ligne Lausanne-Yverdon-les-Bains. Des bus de remplacement circulent, vraisemblablement jusqu'en fin de soirée.

"De l'eau recouvre les voies entre Essert-Pittet et Chavornay", a expliqué jeudi Jean-Philippe Schmidt, porte-parole des CFF. Tous les trains sont supprimés. Des bus de remplacement circulent entre Chavornay et Yverdon-les-Bains, de même que depuis Morges directement jusqu'à Yverdon-les-Bains.

La perturbation a débuté vers 13h30 et devrait durer au moins jusqu'en fin d'après-midi. "Nos équipes sont sur place pour évaluer les dégâts et le temps de remise en état", a ajouté le porte-parole, qui ne peut donner de pronostic sur la durée de la perturbation.

Les travaux de déblaiement sont en cours. Selon le site des CFF, cette perturbation devrait durer jusqu'à 23h55 au moins. Le rétablissement de la ligne n’est donc pas prévu avant la fin de la soirée. Un contrôle de la voie ferrée sera effectué après les travaux de déblaiement.

Selon un chef de projet des CFF, une semaine de travail serait nécessaire pour remettre la ligne en état, mais des analyses sont en cours, cela reste donc encore à confirmer.

Une semaine de travail pourrait être nécessaire pour remettre en état la ligne entre Chavornay et Ependes (VD). [VosInfos - Témoin]

Itinéraires de remplacement

Les voyageurs en provenance ou à destination de Genève-Aéroport, Genève, Morges, Lausanne et Biel/Bienne, Solothurn sont invités à emprunter l'itinéraire via Berne. Cette directive s'applique également aux voyageurs entre Genève-Aéroport, Genève, Morges, Lausanne et Olten, Aarau, Basel SBB, Zürich HB, St. Gallen.

Pour les voyageurs entre Genève-Aéroport, Genève, Morges, Lausanne et Neuchâtel, l’itinéraire recommandé passe par Fribourg.

