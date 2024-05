Le trafic ferroviaire partiellement rétabli entre Lausanne et Yverdon

Le trafic ferroviaire entre Chavornay (VD) et Yverdon-les-Bains (VD), interrompu jeudi par la crue d'un ruisseau, a repris partiellement vendredi matin. Les trains régionaux circulent à nouveau normalement, contrairement aux trains grandes lignes, ont annoncé les CFF.

La voie ferrée a été inondée jeudi vers 13h30 sur une large portion du tronçon reliant Ependes (VD) à Chavornay, suite à une crue du ruisseau des Combes. Une voie est à nouveau disponible après des travaux de déblaiement, précisent les CFF vendredi matin. Les opérations se poursuivent pour dégager la deuxième voie.

Les trains régionaux circulent à nouveau selon l'horaire, ajoutent les CFF. Les convois devant rouler à vitesse réduite sur le lieu touché par l'inondation, des retards sont encore possibles.

La circulation des trains de grandes lignes (IC5) reste en revanche suspendue jusqu'à 14h au moins. Des bus directs remplacent les trains supprimés entre Yverdon-les-Bains et Morges (VD) et entre Yverdon-les-Bains et Lausanne, ont précisé les CFF dans un communiqué.

Un tronçon de 300 à 400 mètres inondé

De l'eau s'était accumulée sur un tronçon de 300 à 400 mètres jeudi après-midi. Dans un premier temps, les ouvriers ont dû dégager les branches et les troncs qui empêchaient l'eau de s'écouler. Ils ont ensuite vérifié si du ballast s'était échappé et ont procédé aux réparations.

boi avec ats