Le trafic ferroviaire entre Yverdon et Lausanne interrompu jusqu'à vendredi après-midi

En raison de la crue d'un ruisseau, le trafic ferroviaire a été interrompu jeudi entre Chavornay et Ependes (VD) sur la ligne Lausanne-Yverdon-les-Bains. Des bus de remplacement circulent. Les trains ne seront pas rétablis avant vendredi après-midi.

La perturbation devrait durer jusqu'à 14h00 vendredi, a précisé l'ex-régie fédérale en fin de soirée. Un contrôle de la voie ferrée sera effectué après les travaux de déblaiement.

"Les travaux continuent", avait auparavant indiqué jeudi soir Jean-Philippe Schmidt, porte-parole des CFF, à l'émission Forum de la RTS. "On aura un pronostic plus tard dans la soirée", ajoutait le porte-parole. Dans un premier temps, les ouvriers ont dû dégager les branches et les troncs qui empêchaient l'eau de s'écouler. Il s'agit ensuite de vérifier si du ballast s'est échappé et de procéder aux réparations. Or, l'eau s'était accumulée sur un tronçon de 300 à 400 mètres.

Jean-Philippe Schmidt recommande de consulter les horaires ou les informations sur l'état du trafic CFF, avant d'entreprendre un voyage.

"De l'eau recouvre les voies entre Essert-Pittet et Chavornay", avait expliqué Jean-Philippe Schmidt dans l'après-midi. Tous les trains sont supprimés. Des bus de remplacement circulent entre Chavornay et Yverdon-les-Bains, de même que depuis Morges directement jusqu'à Yverdon-les-Bains. Les voyageurs du trafic grandes lignes empruntent l'itinéraire par Fribourg et Berne.

Vers 13h30, la voie ferrée a été interrompue par l'inondation du ruisseau des Combes, situé entre Ependes et Chavornay. Les rails sont inondés sur une longueur d'environ 400 mètres, avec la présence de débris, détaillent les CFF.

