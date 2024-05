Le trafic ferroviaire entre Yverdon et Lausanne interrompu au moins jusqu'en fin de soirée

En raison de fortes pluies et du débordement d'un ruisseau, le trafic ferroviaire a été interrompu jeudi entre Chavornay et Ependes (VD) sur la ligne Lausanne-Yverdon-les-Bains. Des bus de remplacement circulent et la pertubation durera jusqu'en fin de soirée au moins.

"De l'eau recouvre les voies entre Essert-Pittet et Chavornay", a expliqué jeudi Jean-Philippe Schmidt, porte-parole des CFF. Tous les trains sont supprimés. Des bus de remplacement circulent entre Chavornay et Yverdon-les-Bains, de même que depuis Morges directement jusqu'à Yverdon-les-Bains.

Interruption de la ligne CFF entre Lausanne et Yverdon en raison d'une inondation [VosInfos - Témoin]

La perturbation a débuté vers 13h30 et le trafic ne pourra pas être rétabli avant la fin de la soirée, a indiqué Jean-Philippe Schmidt dans l'émission Forum jeudi soir.

>> Ecouter l'interview de Jean-Philippe Schmidt dans Forum : La ligne ferroviaire Yverdon-les-Bains - Lausanne inondée, le trafic interrompu : interview de Jean-Philippe Schmidt / Forum / 2 min. / aujourd'hui à 19:00

Quant à savoir si les trains pourront circuler vendredi matin, "on aura un pronostic plus tard dans la soirée", ajoute le porte-parole. Dans un premier temps, les ouvriers ont dû dégager les branches et les troncs qui empêchaient l'eau de s'écouler. Il s'agit maintenant de vérifier si du ballast s'est échappé et de procéder aux réparations. Or, l'eau s'était accumulée sur un tronçon de 300 à 400 mètres.

Selon les informations recueillies par la RTS auprès d'un chef de projet des CFF, une réouverture sur une seule voie avec une vitesse réduite est envisagée pour vendredi matin. Et des travaux pourraient encore être nécessaires pendant plusieurs jours avant une reprise complète du trafic.

Jean-Philippe Schmidt recommande de consulter les horaires ou les informations sur l'état du trafic CFF, avant d'entreprendre un voyage.

Itinéraires de remplacement

Pour l'instant, les voyageurs en provenance ou à destination de Genève-Aéroport, Genève, Morges, Lausanne et Bienne, Soleure sont invités à emprunter l'itinéraire via Berne. Cette directive s'applique également aux voyageurs entre Genève-Aéroport, Genève, Morges, Lausanne et Olten, Aarau, Bâle, Zurich et Saint-Gall.

Pour les voyageurs entre Genève-Aéroport, Genève, Morges, Lausanne et Neuchâtel, l’itinéraire recommandé passe par Fribourg.

