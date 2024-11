Le tourisme génère plus de 17'000 emplois dans le canton de Vaud

La demande touristique a généré des retombées économiques de 1,6 milliard de francs en 2023 dans le canton de Vaud, selon une étude. Le secteur représente plus de 17'000 emplois (EPT), soit 21'000 personnes. Ces résultats permettront d'orienter les stratégies touristiques du canton.

Le suivi du secteur du tourisme est complexe, notamment en raison de la multiplicité des intervenants et du manque de données, a déclaré Isabelle Moret, conseillère d'Etat en charge de l'Economie, lundi devant la presse à Pully.

C'est pourquoi cette étude, réalisée par Bak Economics sur mandat de Vaud Promotion et de l'Association romande des hôteliers (ARH), fournissant des données à jour est particulièrement importante, a-t-elle ajouté. "Elle va nous servir de boussole pour anticiper et ajuster notre stratégie"..

Outre l'actualisation des chiffres, l'étude, d'un coût de 100'000 francs, avait pour objectif d'établir un référentiel post-Covid et de situer la place du tourisme dans l'économie cantonale, a expliqué Marc Bros de Puechredon, président du conseil d'administration de Bak Economics. Elle se base sur l'année 2023.

Une chaîne de valeur

L'an passé, le tourisme a ainsi généré une valeur ajoutée de 1,6 milliard de francs, dont 793 millions dans l'hébergement, la restauration et les secteurs connexes. La demande totale (hôtellerie, parahôtellerie, excursionnistes) a atteint environ 2 milliards de francs.

Au niveau des nuitées hôtelières, les 257 établissements du canton de Vaud en ont enregistré 2,9 millions. La fréquentation totale (incluant les excursions et la parahôtellerie) se monte à 17,3 millions de visites. Le territoire vaudois propose en moyenne 24 lits pour 1000 habitants, une donnée inférieure à la moyenne nationale de 32.

Le tourisme soutient non seulement l'hébergement et la restauration, mais aussi divers commerces et services locaux: il favorise une chaîne de valeur qui bénéficie à de nombreuses entreprises de la région, a ajouté Marc Bros de Puechredon. Selon l'étude, pour chaque franc de valeur ajoutée générée par le tourisme, 1,05 franc de valeur supplémentaire est créé dans d'autres entreprises régionales en dehors du tourisme.

Une part importante du PIB

La contribution du secteur au produit intérieur brut cantonal atteint 2,4%, ce qui correspond à peu près aux trois quarts de la valeur ajoutée des banques. Pour le marché du travail cantonal, l'importance du tourisme est plus marquée: 4,3% de tous les emplois du canton dépendent du tourisme.

La branche génère ainsi dans le canton de Vaud autant d'emplois que l'ensemble du secteur financier et plus de quatre fois plus d'emplois que l'industrie pharmaceutique. Le secteur a engendré pour les salariés un revenu d'environ 1,3 milliard de francs.

ats/asch