Le Swiss Data Science Center s'installe au Biopôle à Epalinges

La science des données et l'intelligence artificielle trouvent une terre d'accueil dans le canton de Vaud, à Epalinges. Initiative conjointe de l'EPFL et de l'EPFZ, le Swiss Data Science Center (SDSC) s'étend et s'installe sur le campus de Biôpole.

Créé en 2017 et réparti entre les deux cantons des deux hautes écoles (Zurich et Vaud) ainsi que le canton d'Argovie, le SDSC prend désormais durablement ses quartiers généraux au nord de Lausanne comme centre national en matière de sciences des données. Il emploie actuellement 130 personnes et en accueillera 40 de plus d'ici 2028.

Le SDSC est composé de spécialistes de la science des données et de l'intelligence artificielle (IA). De la récolte à l'analyse jusqu’à l'exploitation, il propose ses services à l'industrie, aux laboratoires académiques, aux hôpitaux, aux ONG et aux acteurs du secteur public.

Stratégie "data"

Un des objectifs du SDSC est d'apporter une expertise et des compétences pour les entreprises pour développer leur stratégie "data", comme une sorte de "coaching" en termes de collecte, gestion et analyse de données, a expliqué en substance Olivier Verscheure, directeur exécutif du centre national.

Dans un écosystème vaudois dynamique, avec des infrastructures de pointe, des pôles dédiés à l'innovation et des institutions de formation et de recherche de haut niveau, le SDSC installé au Biopôle permettra de renforcer son rôle central d'interface entre le monde de la recherche en sciences de données et les secteurs public et privé, a résumé son directeur.

Aide importante du Canton

Les ministres vaudois en charge respectivement de l'économie et de la formation, Isabelle Moret et Frédéric Borloz, se sont dits "très content, ravi, heureux" d'accueillir le SDSC dans le canton "au sein d'un écosystème d'innovation".

Le canton de Vaud apporte d'ailleurs une aide importante, à hauteur de 7,5 millions de francs jusqu'en 2028, afin de développer des projets d'innovation collaborative en lien avec les compétences du SDSC, entre la recherche (UNIL, CHUV, HEIG-VD par exemple), l'industrie (PME locales par exemple) et l'Etat.

Cinq projets seront soutenus par année, d'un montant se situant entre 250'000 et 300'000 francs. Ils peuvent couvrir différents domaines d'action tels que les sciences de la vie, la santé, l'industrie, l'énergie, la durabilité, l'environnement, le climat ou encore la transformation numérique.

