Le restaurant de Mario Botta à Glacier 3000 aux Diablerets renaît de ses cendres

Glacier 3000 aux Diablerets (VD) a officiellement inauguré jeudi son nouveau bâtiment Botta entièrement rénové à la suite d'un incendie en septembre 2022. Une cérémonie a eu lieu en présence de la ministre vaudoise Isabelle Moret et de l'architecte Mario Botta.

Isabelle Moret a dit espérer que ce nouveau restaurant devienne "aussi emblématique dans l'esprit des visiteurs" que ne l'est la tour Eiffel à Paris. La conseillère d'Etat en charge du Tourisme a vanté un bâtiment "plus beau, plus moderne, plus pratique et plus durable" qu'il ne l'était avant l'incendie.

Et de promettre "une expérience bluffante" à tous les skieurs et visiteurs qui, de Suisse ou de l'étranger, s'aventureront jusqu'à Glacier 3000.

Un endroit phare de la stratégie touristique 4 saisons du canton de Vaud Isabelle Moret, onseillère d'Etat en charge du Tourisme

Selon elle, le site représente "un endroit phare" de la stratégie touristique 4 saisons du canton, Glaciers 3000 offrant de multiples possibilités à différentes périodes de l'année.

Ce nouveau bâtiment a été imaginé par Mario Botta, lui qui avait déjà contribué au projet initial en 2000 avant de se retirer en raison de désaccords avec les promoteurs de l'époque. Le célèbre architecte tessinois a dit jeudi sa "forte émotion" d'assister à "la renaissance" de son restaurant. "L'utilisation de nouvelles technologies a permis de le rendre encore meilleur", a-t-il affirmé.

L'architecte suisse Mario Botta pose sur la terrasse panoramique du nouveau restaurant Botta le jour de l'inauguration à la station Glacier 3000, aux Diablerets, le 14 novembre 2024. [KEYSTONE - LAURENT GILLIERON]

Six cents panneaux solaires

Changement le plus visible, la façade sud de l'édifice a été transformée en microcentrale solaire alpine et recouverte de plus de 600 panneaux solaires afin de couvrir les besoins énergétiques de l'établissement. En outre, la chaleur dégagée par la ventilation des cuisines et le fonctionnement des chambres froides sera récupérée pour produire de l'eau chaude. L'aspect extérieur du bâtiment est sinon quasiment identique, pour des raisons d'autorisations de construire.

Six cents panneaux solaires ont été ajoutés sur la façade et les avant-toits du restaurant de Glacier 3000 afin de rendre le bâtiment quasiment autonome énergétiquement. [KEYSTONE - LAURENT GILLIERON]

L'intérieur, lui, a été repensé. De nouvelles fenêtres panoramiques dans les angles ont notamment été ajoutées. Les travaux ont aussi permis un gain de surface de 35 m2 par étage.

Le site se décompose en trois espaces de restauration d'une capacité totale de 480 places, répartis sur trois étages. Une terrasse panoramique de 250 m2 a aussi été créée sur le toit, offrant une vue sur le Cervin et 24 sommets de plus de 4000 mètres.

Le coût total de la reconstruction s'est élevé à 30 millions de francs.

Brumisateurs contre le feu

L'isolation du bâtiment a aussi été revue pour minimiser la perte de chaleur, un point particulièrement important à 3000 mètres d'altitude. La sécurité incendie a par ailleurs été améliorée. Un nouveau système d'extinction du feu à l'aide de brumisateurs a été installé.

Pour rappel, l'incendie s'était déclaré dans la nuit du 18 au 19 septembre 2022. Personne ne se trouvait alors dans le bâtiment. Si le téléphérique était resté intact, le restaurant avait été détruit.

L'enquête est toujours en cours pour déterminer les causes exactes du sinistre. Tout acte criminel a toutefois déjà été écarté, les enquêteurs, s'orientant plutôt vers un problème technique.

