Le recteur de l'UNIL réagit à un rapport sur les liens avec les universités israéliennes

Un rapport d'étudiants de l'Université de Lausanne (UNIL) documente les liens entre l'alma mater et certaines universités israéliennes, accusées de violer le droit international. Plusieurs professeurs et doctorants y sont nommément cités. Le recteur de l'UNIL Frédéric Herman réagit à la publication de ce rapport et dénonce la publication d'une quinzaine de noms d'enseignants et de doctorants sans l'accord des principaux concernés.

La RTS a pu s'entretenir par téléphone avec deux des professeurs concernés. Bien qu'ils soutiennent la démarche des étudiants, ils évoquent des "maladresses". En plus de la publication d'identités sans le consentement, ils regrettent qu'aucune distinction ne soit faite entre "accords institutionnels" qui engagent l'institution toute entière et collaboration qui n'engage que des individus. Un autre professeur dit préférer se concentrer sur ses recherches plutôt que de s'impliquer dans des débats politiques. Les autres enseignants contactés n'ont pas répondu aux sollicitations de la RTS. Un collectif universitaire Les auteurs du rapport, membres du collectif universitaire "Occup'Unil'Pal", avaient participé à l'occupation du bâtiment Géopolis. Mi-mai, Ils avaient accepté de quitter les lieux après la conclusion d'un accord avec le rectorat qui s'engageait à analyser les liens académiques avec Israël. Estimant que cette analyse n'a pas été réalisée, ils ont décidé de rédiger leur propre rapport. "L'objectif du rapport est de fournir un état des lieux à la direction sur la base d'informations publiques, d'où la rédaction d'une liste des collaborations mettant en avant les instituts partie prenante des recherches", indique par écrit le collectif, sollicité par la RTS. >> Lire à ce sujet : Les activistes pro-palestiniens lèvent leur occupation de l'UNIL après un accord Le recteur Frédéric Herman condamne le rapport Invité dans le 19h30, le recteur de l'UNIL Frédéric Herman déplore l'anonymat du rapport et dit condamner avec fermeté cette liste qui nuit selon lui à la liberté académique. "C'est une source de pression sur des chercheuses et chercheurs qui doivent exercer leur travail en toute liberté académique. Le devoir de l'institution est de les soutenir pour qu'ils puissent fournir ce travail." Ce rapport est une source de pression sur des chercheuses et chercheurs qui doivent exercer leur travail en toute liberté académique Frédéric Herman, recteur de l'Université de Lausanne (UNIL) Le recteur tient également à rappeler que ce rapport n'engage en aucun cas la direction. "Il s'agit d'un rapport militant. De notre côté, nous souhaitons mener une étude sérieuse qui prend du temps et conserver la neutralité de l'institution", appuie-t-il. >> Revoir l'interview de Frédéric Herman dans le 19h30 : Frédéric Herman, recteur de l’UNIL, réagit à la lettre des étudiants lausannois / 19h30 / 3 min. / hier à 19:30 Le PS et l'UDC réagissent Au Parlement vaudois, ce rapport a également suscité des réactions. "Les informations qui figurent dans ce rapport sont des informations publiques. Cela ne me paraît donc pas problématique que ces éléments soient transmis", estime le député socialiste Julien Eggenberger. De son côté, l'UDC Nicola Di Giulio rappelle qu'un amendement sera déposé par l'UDC conjointement avec le PLR. "Nous voulons recadrer les étudiants, les professeurs et le rectorat pour que cette situation ne se reproduise plus", déclare-t-il au micro de la RTS. Interpellé mardi, le Conseil d'Etat est appelé à se positionner sur l'acceptabilité ou non des collaborations entre les hautes écoles vaudoises et les institutions d'Etats en guerre. >> Lire aussi : Le groupe UDC va déposer deux postulats en réaction aux occupations des universités Sujet et interview TV: Thomas Epitaux-Fallot et Philippe Revaz Texte web: Hélène Krähenbühl