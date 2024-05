Le projet du futur hôpital à Yverdon gelé en raison de surcoûts, un déplacement du site pas exclu

Le gel du projet du nouvel hôpital d'Yverdon-les-Bains, en veille depuis plusieurs mois en raison d'un surcoût de 180 millions, entraîne la suspension d'autres constructions au sein des Établissements hospitaliers du Nord vaudois. Ces derniers n'excluent pas de quitter leur site actuel yverdonnois.

Les Établissements hospitaliers du Nord vaudois (eHnv) sont stoppés net dans leur élan. Pièce maîtresse de la modernisation de leurs infrastructures, le chantier du nouvel hôpital d'Yverdon-les-Bains présente un surcoût abyssal.

Le projet avait initialement été devisé à 308 millions de francs. Or, le complexe pourrait finalement coûter près de 500 millions, un dépassement que la direction des eHnv explique notamment par le renchérissement des prix de la construction et la qualité des sols.

Ce nouvel hôpital doit permettre la centralisation des activités de soins aigus stationnaires, actuellement réparties sur plusieurs sites. L'établissement actuel devrait ainsi doubler de surface.

Une relocalisation envisagée

Le projet est toutefois gelé jusqu'à mi-juillet, le temps que la direction trouve des solutions alternatives.

Les eHnv avaient indiqué mi-mai analyser "divers scénarios", soulignant que "la nécessité" de construire un nouvel hôpital à Yverdon et un nouveau centre à Orbe n'est "pas remise en cause". Ils avaient également expliqué entretenir "un dialogue régulier" avec les autorités cantonales et communales.

Parmi les scénarios envisagés figure "la possibilité de considérer un nouveau site", écrivent les eHnv dans un communiqué diffusé vendredi. Cela nécessiterait toutefois "la recherche et la légalisation d'un nouveau site de quatre à cinq hectares" ainsi qu'un "important" appui politique.

Des propositions seront faites "dans les mois à venir", promettent les eHnv.

Plusieurs projets mis en veille

Autres conséquences du gel de ce projet, les constructions d'un centre de traitement et de réadaptation à Orbe ainsi que d'un parking et d'une maison de l'enfance à Yverdon sont, elles aussi, mises en veille. Le centre d'Orbe pourrait être relocalisé au sein du futur hôpital à Yverdon.

Ces retards posent aussi la question des activités localisées aujourd'hui sur le site de Saint-Loup à Pompaples, que les eHnv vont quitter en 2031 et dont les prestations devaient être relocalisées au sein du nouvel établissement yverdonnois.

