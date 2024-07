Le procès en appel de six policiers s'ouvre à Renens dans l'affaire de la mort de Mike Ben Peter

Les six policiers lausannois acquittés en première instance dans l'affaire de la mort de Mike Ben Peter sont de retour devant les juges lundi.

La Cour d'appel pénale siégera dans la salle d'audience cantonale de Longemalle à Renens. Très attendu, ce procès en deuxième instance est à nouveau suivi par un nombre important de parties, de médias et du public.

Mike Ben Peter, un Nigérian de 39 ans, est décédé en février 2018 à la suite d'un contrôle anti-drogue à Lausanne. En juin 2023, après quatre jours d'un procès retentissant, le Tribunal correctionnel de Lausanne avait jugé que les six agents ayant procédé au contrôle ne pouvaient pas être condamnés pour homicide par négligence, suivant ainsi une décision du Ministère public.

Causes "multifactorielles"

Les juges s'étaient notamment référés aux expertises médico-légales, qui n'étaient pas en mesure d'affirmer avec certitude que Mike Ben Peter était mort à cause de l'intervention policière, et notamment du plaquage ventral pratiqué par les policiers.

Le tribunal de première instance avait donc conclu que l'arrêt cardio-respiratoire était survenu indépendamment de la position de la victime, ajoutant que les causes du décès étaient "multifactorielles" et qu'il n'y avait pas de "liens de causalité" entre l'intervention policière et la mort du Nigérian.

La Cour avait aussi conclu que les policiers n'avaient pas violé leur devoir de prudence. Sur ce point, elle s'était écartée du Ministère public, qui avait estimé que les policiers avaient maintenu la victime trop longtemps sur le ventre.

À l'inverse, selon l'avocat de la famille de la victime, les policiers avaient fait un usage disproportionné de violence. Il a déjà plusieurs fois évoqué qu'il irait jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) s'il le fallait.

"Je n'abandonnerai pas"

Ce sextuple acquittement avait entraîné des réactions virulentes. "La honte", "Justice complice", "C'est trop facile", avaient notamment hurlé des personnes dans la salle d'audience de Renens, tandis que des huées et slogans hostiles à la police avaient ensuite été entonnés à l'extérieur du tribunal, où quelque 100 personnes s'étaient massées.

La veuve de Mike Ben Peter et son frère avaient été applaudis à leur sortie du tribunal. "Ce n'est pas juste du tout. Je veux obtenir la justice pour mon mari. Je suis une lionne et n'abandonnerai pas", avait-elle déclaré. Plusieurs sympathisants ont ensuite envahi le hall du tribunal pour crier leur colère, une scène rarement vue en Suisse.

Le commandant de la police municipale lausannoise Olivier Botteron, présent dans le public, avait préféré rebrousser chemin à sa sortie du tribunal. Juges, avocats, policiers prévenus et certains accompagnants étaient également sortis par l'arrière. Les slogans avaient duré au moins 45 minutes avant que le calme ne revienne. La manifestation s'était terminée en "sit-in" silencieux.

Le procès en appel aura lieu jusqu'au 3 juillet. Le verdict tombera une semaine après, le 8 juillet dans l'après-midi.

