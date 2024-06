Le Parquet vaudois doit rouvrir l'enquête sur la mort d'un requérant d'asile en cellule

Le Tribunal cantonal annule l'ordonnance de classement du Ministère public vaudois dans le dossier Lamin Fatty, révèle le Pôle Enquête de la RTS. Ce Gambien de 23 ans a perdu la vie après une crise d'épilepsie filmée par une caméra de surveillance de la zone carcérale de la Blécherette, mais passée inaperçue.

C'est une "victoire" pour la famille de Lamin Fatty. Dans un arrêt du 31 mai 2024, dont le Pôle Enquête de la RTS a pris connaissance, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois admet son recours et demande à la procureure Ximena Paola Manriquez de revoir sa copie.

Pour les juges, "bien qu'étendue et précise à maints égards, l'instruction n'a pas permis d'établir au moins deux aspects de l'activité du prévenu pouvant s'avérer déterminants pour le sort de l'action pénale".

La procureure doit donc rouvrir son enquête sur l'agent de sécurité qui était notamment en charge des caméras de surveillance de la zone carcérale du Centre de la police cantonale de la Blécherette le jour du drame, le 24 octobre 2017.

Ce "centraliste", comme on dit dans le jargon, était poursuivi pour homicide par négligence, mais au terme de son instruction, la procureure avait estimé qu'il n'avait joué aucun "rôle direct et imputable à faute dans l'issue tragique". Elle avait fait état d'un décès dû "à une chaîne de malheureux concours de circonstances".

>> Relire : Migrant arrêté à tort et mort en cellule, le parquet vaudois classe le dossier

Reconstitution envisagée

A la demande des juges, elle va devoir pousser davantage son instruction. "On ignore où exactement se trouvait le prévenu pendant les 71 secondes critiques de la crise d'épilepsie", écrivent ces derniers. "On ne sait pas s'il se trouvait alors à son poste de travail devant un écran ou s'il était occupé à gérer une arrivée ou une sortie de détenu, voire s'il se vouait à une autre tâche encore. Une reconstitution, par exemple, aurait permis de déterminer plus précisément les tâches alors exercées par le prévenu."

Selon le Tribunal cantonal, il faut également s'intéresser au "nombre de détenus présents" à la Blécherette lors du drame. Une information permettant de mieux comprendre la masse de travail du centraliste.

Une plongée dans son cahier des charges aiderait aussi à avoir une idée précise de "la part d'activité dévolue à la surveillance des détenus".

Chefs entendus?

Ce n'est pas tout. Les juges estiment que l'ordonnance de classement "ne mentionne pas si le prévenu a agi conformément aux directives et règles de l'art imposées par ses supérieurs hiérarchiques, s'agissant en particulier de savoir quelles sont les normes éventuelles en matière de surveillance des détenus en zone carcérale".

La réponse à cette question peut passer par "l'audition des personnes en charge de l'organisation de la surveillance".

Les juges demandent donc au Ministère public "de procéder à tout complément d'instruction utile à cet égard avant de statuer à nouveau".

Satisfaction de la famille

Avocat de la famille de Lamin Fatty, Me Christophe Tafelmacher se dit "très satisfait" par l'annulation de l'ordonnance de classement. "Nous avons quand même l'espoir qu'on puisse arriver, à brève échéance, à un renvoi devant le tribunal et un procès public."

Pour l'avocat, le centraliste "doit rendre des comptes. J'estime qu'il a été inattentif, qu'il n'est pas allé jusqu'au bout de son boulot. Il aurait dû appeler des secours. Et selon les médecins légistes, s'il y avait eu une réaction immédiate, il aurait été possible d'éviter la mort."

Avocat du centraliste, Me Stefan Disch relève que l'arrêt du Tribunal cantonal ordonne un complément d'instruction, "mais à aucun moment n'indique que mon client aurait commis une infraction et devrait être mis en accusation".

Le pénaliste souligne également que "le Tribunal cantonal retient expressément que le centraliste a une multitude de tâches. Il y a notamment les contrôles d'accès, les téléphones, la tenue d'un journal. Finalement, la surveillance des cellules par des caméras est une petite partie de son activité. C'est beaucoup pour un seul homme."

La balle est désormais dans le camp de la procureure Ximena Paola Manriquez. Au terme de son complément d'instruction, elle pourra confirmer son ordonnance de classement, estimant que le prévenu n'a rien commis de pénalement répréhensible, ou rédiger un acte d'accusation afin qu'il soit jugé pour homicide par négligence.

Sujet traité dans le 19h30 du 19.06.2024.

Fabiano Citroni, Pôle Enquête RTS