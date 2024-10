Le municipal yverdonnois Jean-Claude Ruchet est décédé à 58 ans

Le municipal socialiste d'Yverdon-les-Bains (VD) Jean-Claude Ruchet est décédé, a annoncé jeudi la Municipalité dans un communiqué. Agé de 58 ans, il était entré à l'exécutif yverdonnois le 1er juillet 2009. En sa mémoire, le drapeau de l'Hôtel de Ville a été mis en berne.

"Jean-Claude Ruchet était un collègue aussi amical que collégial, animé par la volonté d'apporter à toutes les catégories de la population l'appui et le soutien qu'elles sont en droit d'attendre de leur commune en termes d'intégration sociale et de lutte contre les inégalités. Toute la Municipalité et l'administration de la Ville lui rendent hommage avec émotion et reconnaissance pour son engagement constant", écrit le syndic actuel Pierre Dessemontet.

Assistant social de formation

Jean-Claude Ruchet avait été élu à la Municipalité au printemps 2009, à la faveur de l'élection complémentaire faisant suite au départ du syndic Rémy Jaquier. Son élection avait entraîné un changement de majorité à l'exécutif, offrant la syndicature à son collègue de parti Daniel von Siebenthal. Il avait été auparavant élu au Conseil communal en 1994 et en avait été le président en 2001.

Assistant social de formation, actif pendant 17 ans au Centre de psychiatrie à Yverdon-les-Bains, Jean-Claude Ruchet a pris en charge dès juillet 2009 le Service éducation et jeunesse et le Service des affaires sociales, qu'il a fusionné en 2012 sous l'appellation "Jeunesse et cohésion sociale".

Elu trois fois à la Municipalité

Le politicien a été réélu à la Municipalité à trois reprises, en 2011, 2016 et 2021. Il avait été absent pour cause de maladie du printemps 2023 jusqu'au début de l'année 2024. La Ville évoquait alors "une crise aigüe de diabète, nécessitant une longe période de réhabilitation."

"Il expliquait volontiers que c'est son travail d'assistant social au Centre de psychiatrie qui lui avait appris à coopérer avec les autres, à respecter différents points de vue, et à trouver un consensus pour le bien commun. Il cultivait par ailleurs deux passions, l'une pour le football anglais et l'autre pour le Japon, pays où il a plusieurs fois voyagé", note encore la Ville.

ats/lan