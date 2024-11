Le Conseil d'Etat vaudois annonce 2,56 millions de francs en soutien à la société Télé-Dôle

La société Télé-Dôle peut à nouveau respirer. Après l'investissement assuré de l'association Région de Nyon pour 2,62 millions de francs, c'est au tour du Conseil d'Etat vaudois d'apporter son soutien financier. Le gouvernement a annoncé jeudi une aide de 2,56 millions de francs.

Ce montant comprend l'assainissement du prêt de deux millions, accordé en 2006 pour la construction du télésiège de la Dôle, ainsi qu'une subvention de 560'000 francs destinée aux aménagements intérieurs du bâtiment des Dappes. Cette dernière sera prise sur le crédit cadre de 50 millions de francs dédié au développement durable du tourisme régional, indique le Canton dans ses décisions hebdomadaires.

Le Conseil d'Etat promeut un tourisme quatre saisons dans le cadre de son Programme de législature. Il affirme ainsi "reconnaître le potentiel" du massif de la Dôle. Des recommandations sont parallèlement adressées à Région de Nyon pour intensifier les actions en faveur de la protection de l'environnement et de la mobilité en transports publics, en particulier par la ligne de train Nyon-St-Cergue-La Cure.

Une large approbation

Réuni le 30 octobre dernier à St-Cergue (VD), le Conseil intercommunal de Région de Nyon a largement voté en faveur d'un préavis présentant des solutions de financement afin de pérenniser la société d'équipements touristiques et sportifs qui gère notamment plusieurs remontées mécaniques. L'association régionale est l'actionnaire majoritaire (93%) de Télé-Dôle, elle-même basée à Nyon.

Concrètement, le crédit d'investissement a pour objectif de finaliser les aménagements en cours à La Dôle et de s'orienter vers une restructuration quatre saisons du domaine. Le préavis a été accepté par 115 voix pour, neuf voix contre et aucune abstention

Un amendement au préavis avait été ajouté et largement accepté. Formulé par le comité de direction, il prévoit de n'engager de dépenses qu'après une entrée en matière formelle du Conseil d'Etat vaudois sur les soutiens sollicités via le Service de la promotion économique et de l'innovation (SPEI).

Urgence à agir

Le temps pressait dans ce dossier. La filiale française de Télé-Dôle, était, en effet, sous le coup d'une mise en redressement fiscal par le Tribunal de commerce de Lons-le-Saunier (département français du Jura), courant jusqu'au 5 novembre dernier. La gestion compliquée du chantier du "Lapin Blanc", le centre d'accueil situé en bas du télésiège des Dappes sur le territoire français, l'a mené au bord du dépôt de bilan.

Référendum

Opposé au plan de sauvetage de la société Télé-Dôle, un comité soutenu par le Parti pirate vaudois (PPVD) a annoncé cette semaine qu'il lançait un référendum intercommunal. "Il nous faudrait investir dans Télé-Dôle 2,6 millions de francs de nos impôts pour combler sa mauvaise gestion, financer des projets flous et miser sur un avenir sans vision ni garanties. C'est inacceptable", écrit le comité référendaire sur son site internet.

ats/ostolu