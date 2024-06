Le centre-ville de Morges sous l'eau suite à un violent orage, le trafic fortement perturbé

De violents orages très locaux ont sévi mardi en fin de journée en Suisse romande, surtout le long des Préalpes, selon MétéoSuisse. Vaud a été particulièrement touché. La ville de Morges a subi d'impressionnantes inondations. Aucun blessé n'est signalé à ce stade.

Les principaux pics orageux étaient très locaux et stationnaires, bougeant très peu, d'où l'important cumul d'eau par endroits", a expliqué mardi soir à Keystone-ATS Aude Untersee, prévisionniste à MétéoSuisse. Elle signale des inondations à Morges, dans la région de Penthalaz et celle de St-Croix. L'aéroport de Genève a aussi été affecté, une inondation ayant provoqué une panne dans les locaux de Skyguide.

Un possible record absolu en Suisse sur une heure pourrait avoir été atteint avec 98 mm d'eau tombé au-dessus de L'Auberson, indique-t-elle. "C'est énorme. Il est tombé au total 129 mm d'eau cumulé sur 2-3h, ce qui est très spectaculaire", précise-t-elle.

Les stations de Féchy, Reverolle et Cossonnay ont respectivement relevé 26 mm, 53 mm et 41 mm en moins de deux heures, selon elle.

Images impressionnantes à Morges

C'est à Morges que les images d'inondations étaient les plus impressionnantes. Les forts orages en fin de journée ont fait sortir de son lit la rivière du même nom. "Plusieurs lieux ont été inondés le long des rives de la Morges, notamment au giratoire dit du Moulin. Les fortes pluies ont fait déborder la rivière dans plusieurs secteurs. Un arbre est aussi tombé dans le cours d'eau", a confirmé le porte-parole de la police vaudoise Jean-Christophe Sauterel.

"On était bien au-delà de la crue centennale" à Morges, a déclaré mercredi matin le porte-parole de la police cantonale, Jean-Christophe Sauterel. Le débit de la Morges a atteint 45 m3/seconde, alors que le niveau d'une crue centennale est de 34 m3/seconde.

Selon le journal de Morges, les inondations étaient visibles du côté du Parc de l'Indépendance mais aussi jusqu'au centre-ville, vers la Grand-Rue. Le parking du Parc des Sports n'était, lui, plus accessible dans la soirée, selon le média local.

La circulation au centre-ville de Morges a pu reprendre mercredi matin. Certains commerces, victimes d'inondations et de coulées de boues, resteront cependant fermés. Une vingtaine d'intervention des services de secours sont encore en cours.

Pour l'heure, aucun blessé signalé

Des photos montrent des terrasses inondées, de l'eau s'infiltrant dans des commerces et des restaurants. L'entrée de la ville à la hauteur de l'avenue Paderewski était particulièrement touchée. Selon MétéoSuisse, il a plu entre 26 et 53 mm en moins de 2h dans la région morgienne et au Pied du Jura, entre 16h00 et 18h00.

Au total, une vingtaine d'événements ont été signalés dans l'ouest, le centre et le nord du canton de Vaud, selon la police. Il y a eu des inondations locales, des glissements de terrain et des routes momentanément fermées, a résumé Jean-Christophe Sauterel. La police ne signale pour l'heure aucun blessé.

