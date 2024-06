Le centre-ville de Morges sous l'eau suite à un violent orage

Les forts orages de mardi en fin de journée ont provoqué d'impressionnantes inondations à Morges (VD), la rivière homonyme ayant débordé par endroits. S'il y a d'importants dégâts annoncés, il n'y a pour l'heure aucun blessé signalé, selon la police cantonale. Le Pied du Jura est également concerné.

"Plusieurs lieux ont été inondés le long des rives de la Morges, notamment au giratoire dit du Moulin. Les fortes pluies ont fait déborder la rivière dans plusieurs secteurs. Un arbre est aussi tombé dans le cours d'eau", a indiqué à Keystone-ATS le porte-parole de la police vaudoise Jean-Christophe Sauterel.

Selon le journal de Morges, les inondations étaient visibles du côté du Parc de l'Indépendance mais aussi jusqu'au centre-ville, vers la Grand-Rue. Le parking du Parc des Sports n'était, lui, plus accessible dans la soirée, selon le média local.

S'il y a d'importants dégâts annoncés, il n'y a pour l'heure aucun blessé signalé, selon la police cantonale. [KEYSTONE - LAURENT GILLIERON]

Des photos montrent des terrasses inondées, de l'eau s'infiltrant dans des commerces et des restaurants. L'entrée de la ville à la hauteur de l'avenue Paderewski était particulièrement touchée. Selon MeteoSuisse, il a plu entre 26 et 53 mm en moins de 2h dans la région morgienne et au Pied du Jura, entre 16h00 et 18h00.

ats/fgn