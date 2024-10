Le canton de Vaud teste de nouvelles techniques pour mieux lutter contre le frelon asiatique

Le Canton de Vaud intensifie sa lutte contre le frelon asiatique. Il fait appel à un spécialiste et à la protection civile pour limiter la prolifération de l'insecte sur le territoire cantonal. De nouvelles techniques de repérage ont pu être testées et quelque 80 nids ont été détruits depuis cet été, indique-t-il vendredi.

"Afin de monter en puissance dans la lutte contre le frelon asiatique, la Protection civile vaudoise (PCi) a été engagée dès cet été afin d'appuyer les équipes dans la recherche de nids sous la conduite de Daniel Cherix, professeur honoraire de l'Université de Lausanne (UNIL), mandaté par la Direction générale de l'environnement (DGE). Cette collaboration est une première suisse dans la lutte contre cette espèce invasive", écrit le Canton.

Après avoir reçu une formation et effectué des repérages, les membres de la PCi sont intervenus au mois d'août dans le secteur Prangins/Nyon, en septembre dans le secteur Mies/Tannay et Gland, puis à Cheseaux-Noréaz. Deux vols de nuit de drone pour un essai de reconnaissance thermique de nids se sont également tenus fin août et mi-septembre. Au total, 35 membres de la PCi ont été engagés dans ces différentes opérations, est-il détaillé dans un communiqué.

Daniel Cherix, biologiste qui travaille avec le Canton, s'est réjouit de cette collaboration. "Elle était très facile (...) C'était génial de travailler avec eux (...) On a découvert un certain nombre de nids grâce à eux", a-t-il déclaré au micro de La Matinale de samedi.

Frelons équipés de puces

Une nouvelle technique d'identification des nids, mise à disposition par la HEIG-VD et cofinancée par la Région Nyon, a été testée pour la première fois dans le secteur de Gland. Un certain nombre de frelons ont été équipés de puces, afin d'effectuer des relevés permettant d'identifier plus précisément l'emplacement des nids.

Les équipes d'apiculteurs bénévoles du professeur Cherix ont ensuite procédé à la destruction des nids, identifiés avec l'aide de spécialistes formés. Quelque 80 nids ont ainsi été détruits depuis le début de l'année.

"Ces travaux de détection et de destruction contribuent à la préservation de l'écosystème local et à la limitation de la prolifération d'espèces exotiques envahissantes sur le territoire cantonal", explique encore le Canton.

Espèce invasive

Provenant d'Asie, le frelon asiatique est une espèce très invasive, capable de se reproduire très rapidement, qui s'attaque aux vergers et aux abeilles, impactant la biodiversité locale et l'économie agricole. Il peut représenter un risque pour les personnes souffrant d'allergie ou dérangeant un nid.

Venu de France, le frelon asiatique a atteint la Suisse en 2017. Il s'est d'abord propagé progressivement puis de manière accélérée durant la saison apicole 2023 le long de l'Arc jurassien et en Suisse romande. On comptait dans le canton de Vaud quatre nids en 2022, 40 en 2023 et une centaine cette année, alors que la saison du frelon asiatique n'est pas encore arrivée à son terme, selon la DGE.

ata/juma