Le canton de Vaud met en place un Conseil consultatif pour accompagner les seniors

Dans dix ans, un Vaudois sur cinq aura plus de 65 ans. Face à cette réalité démographique, le canton de Vaud souhaite accompagner au mieux cette population grandissante et renforcer leur participation dans les décisions qui les concernent. Pour ce faire, un conseil consultatif a été mis en place.

La composition de ce conseil a été annoncée vendredi matin. Il est constitué de 25 personnes issues de tout le canton, et qui sont toutes âgées de plus de 65 ans. Elles ont répondu à l'appel du Département de la santé et de l'action sociale (DSAS).

Ce conseil consultatif a suscité un grand intérêt, avec près de 500 personnes qui se sont portées volontaires. Ce chiffre a dépassé les attentes, mais il s'explique par l'engagement fort des seniors vaudois dans la collectivité, a expliqué Rebecca Ruiz, cheffe du DSAS, vendredi dans le 12h30 de la RTS.

Possibilité de donner son avis

"Les seniors sont souvent très impliqués, que ce soit en tant que grands-parents actifs dans la garde des enfants ou dans diverses activités associatives et bénévoles après leur retraite. Ils ont un réel désir de contribuer et de partager leur expérience et leurs connaissances avec l'ensemble de la société", ajoute la conseillère d'Etat.

Les membres de ce conseil auront pour mission de donner leur avis sur les projets en cours ou à venir du canton, mais aussi d'en proposer. Ils se mettront au travail au début de l'automne.

Margaux Reguin/hkr