Le canton de Vaud lance "Chek", de l'actu locale et vérifiée pour les 17-25 ans

Le canton de Vaud lance "Chek", un projet-pilote pour sensibiliser les jeunes à l'importance de consulter des informations journalistiques vérifiées. Indépendante et alimentée par les éditeurs locaux, la plateforme numérique a pour ambition de proposer une actualité locale et positive aux 17-25 ans.

Le but de "Chek" est d’inciter les jeunes à s’informer au moyen de contenus journalistiques fiables et vérifiés traitant des enjeux de la vie publique, ainsi que de mettre en avant le rôle-clé qu'ils peuvent jouer dans la société, souligne le Canton de Vaud jeudi dans un communiqué. Pour y parvenir, "Chek" a pour mission d’intéresser les 17-25 ans à l'actualité locale en leur proposant du contenu attractif et pertinent.

Ce projet numérique est accessible dès jeudi sur les plateformes les plus populaires auprès du public cible, telles qu’Instagram, TikTok et Mastodon – alternative à X –, assurant une diffusion large et inclusive.

Indépendance rédactionnelle

Pour alimenter "Chek", l’Etat a fait appel aux éditeurs de presse locale pour la production de contenus journalistiques en format vidéo et adaptés aux jeunes. Les contributions de ces médias seront rémunérées par le biais de mandats de prestation, garantissant ainsi leur totale indépendance rédactionnelle vis-à-vis de l’Etat, qui se met également en retrait de la coordination éditoriale du projet.

"Chek" permettra ainsi aux journaux locaux de toucher un public jeune, souvent difficile à atteindre par les canaux traditionnels et tenter de les fidéliser à leurs titres. Les éditeurs bénéficieront également d’un accompagnement dans leur transition numérique, en s’adaptant aux nouveaux formats de communication. Ils auront la possibilité de créer des liens avec leur édition imprimée, favorisant ainsi une complémentarité entre le numérique et le papier.

Six médias pour débuter

Le projet démarre avec six médias: La Côte, Le Courrier, le Journal de Morges, Le Temps, la Feuille d'avis de la Vallée de Joux et Rivieria Chablais Hebdo. D'autres rejoindront dans les prochaines semaines ce projet qui réunira à terme tous les membres de Vaud Presse.

Fruit d’une large et régulière consultation du public cible, l’identité et le concept de "Chek" s’appuient sur les résultats de l’étude de l’agence Qualinsight de 2022 sur le rapport des jeunes au vote et à l'information. Elle a révélé que les jeunes ne sont pas disposés à payer pour accéder à l'information et s’informent différemment des générations précédentes, principalement via les réseaux sociaux. Chek a été conçu pour répondre à cette réalité.

"Le budget alloué à la mesure dédiée à l’information des jeunes s’élève à 1,45 million", a déclaré Yoann Goy, chef du projet aide à la diversité des médias. Ce montant représente environ un quart des moyens alloués par le Grand Conseil en 2021 pour les mesures de soutien à la diversité des médias (6,2 millions) sur une période de cinq ans, jusqu'à fin 2026.

ats/miro