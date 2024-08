Le bateau à vapeur Le Vevey frappé par la foudre et mis hors service

La série noire continue pour les bateaux à vapeur du Léman. Après l'accident du Simplon pendant une tempête fin mars, c'est maintenant "Le Vevey" qui est hors service, frappé par la foudre en pleine saison touristique.

Le navire Belle Epoque a été frappé par un éclair dans la nuit de mardi à mercredi. L'incident s'est produit au Bouveret, en Valais. Si personne n'a été blessé, le mât arrière du bateau s'est brisé.

Cet incident survient en pleine saison touristique sur le Léman. Elle oblige la Compagnie générale de navigation (CGN) à réorganiser ses liaisons avec des bateaux plus modernes, comme l'explique Irwin Gafner, directeur technique de la CGN, vendredi dans le 12h30. "Ce week-end, le bateau sera remplacé par Le Lausanne. Bien que les clients ne subissent pas de perturbations majeures, ils n'auront pas le bateau qu'ils attendaient", explique-t-il vendredi dans le 12h30.

Des événements difficiles à prévoir

En outre, comme le souligne le directeur technique de la compagnie, tout l'enjeu réside dans la difficulté de prévenir ce genre d'événements météorologiques, notamment les impacts de foudre. Et cela malgré les cartes de prévisions de plus en plus précises.

"Les incidents de foudre ne sont pas le seul problème de la CGN, mais concernent tous les bateaux en général", ajoute-t-il. Le gros problème réside dans la sécurité des personnes, bien que des systèmes de secours existent pour les pannes. "Dans ce cas précis, le bateau était heureusement à quai et personne n'était à bord".

A noter que les impacts de foudre sur les bateaux de la CGN sont des événements rarissimes, le dernier remontant à l'année 2000, lorsque le bateau Savoie avait été frappé au large d'Ivoire.

Agnès Millot/hkr