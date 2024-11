La Ville de Lausanne présente le visage de la future place de la Gare, plus verte et plus piétonne

La Ville de Lausanne a présenté mardi le visage de la future place de la Gare et de ses rues connexes. Les piétons y seront rois et elle sera largement arborée. Mais le chantier n'est pas prévu avant plusieurs années.

Si l'enquête publique s'ouvre mercredi jusqu'au 19 décembre prochain, le début du chantier n'est pas attendu avant 2027-2028. Il faudra ensuite attendre jusqu'en 2036-2037, "si tout va bien", pour la fin des travaux, a indiqué la municipale lausannoise Natacha Litzistorf mardi devant la presse.

Elle a rappelé que l'aménagement de la place et de ses rues adjacentes constituait "l'une des pièces du puzzle" du vaste chantier de la gare. Elle a ajouté qu'il était étroitement lié aux travaux du sous-sol de la place, lesquels dépendent du planning des CFF.

En matière de coûts, le budget pour l'aménagement de la place de la Gare se monte à 16 millions de francs. Il est financé selon la répartition suivante: Confédération 46%, CFF Immobilier 12,3%, Canton 32,2%, Ville 9,5%. Pour les rues connexes, le budget atteint 13 millions. Il est financé à 100% par la Ville.

Un parvis renouvelé et deux esplanades

Même s'il faudra être patient, les Lausannois et les visiteurs peuvent déjà se projeter sur la future place de la Gare. Le parvis sera entièrement renouvelé avec la création de deux esplanades "en gradins", séparées par une allée centrale.

La Ville de Lausanne promet l'installation d'un "généreux mobilier urbain" et d'une "riche arborisation" avec la plantation de 70 arbres.

Les bus bénéficieront à nouveau d'arrêts directement sur la place. Les voitures pourront toujours circuler, mais leur vitesse sera limitée à 30 km/h et certains accès (notamment sur l'avenue William-Fraisse) seront interdits.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

La priorité aux piétons

La place sera dédiée à 75% aux piétons, contre 35% aujourd'hui. "On renverse la situation actuelle et on donne la priorisation à la mobilité active", a résumé le chef de projet, Romain Latapie.

Une dizaine de points d'accès - escaliers, rampes, ascenseurs, escalators - permettront de relier la surface au sous-sol de la gare. Celui-ci sera aussi directement connecté avec une nouvelle vélostation ainsi qu'avec les parkings des Epinettes (en construction) et de la Rasude (à construire).

Les avenues Louis-Ruchonnet et de la Gare seront aussi remaniées avec, notamment, des trottoirs élargis et des pistes cyclables sécurisées. La Ville prévoit aussi de planter 118 nouveaux arbres le long de ces deux avenues.

Une baisse du trafic motorisé

Natacha Litzistorf a parlé "d'une nouvelle façon de pratiquer la gare". Celle-ci se base sur une diminution de 40% du trafic individuel motorisé, grâce notamment au développement des métros (m2 et futur m3) et de la construction du tram.

Concernant les voitures, la municipale a relevé la nécessité de réduire le trafic de transit à la gare et de "capter en amont" les automobilistes, soit de les envoyer vers des parkings selon leur lieu d'entrée en ville.

ats/boi