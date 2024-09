La ville de Lausanne accueille ses premières Journées du matrimoine

Lausanne accueillera le week-end du 20-21-22 septembre les premières Journées du matrimoine. Organisé par l'association Sujettes, la manifestation veut "mettre en lumière le riche héritage culturel des femmes souvent occulté par l'histoire".

Quinze évènements seront proposés sur les trois jours - tables rondes, balades guidées dans la ville, ateliers et conférences - autour du matrimoine suisse dans une perspective historique et contemporaine, indiquent les Sujettes dans un communiqué. Toutes les activités sont gratuites sur réservation. La programmation s'adresse aux petites et aux grandes.

Trois figures historiques mises en lumière

Pour cette édition, l'association dédiée à la mise en valeur du matrimoine suisse a choisi de mettre en valeur trois figures historiques: Aloïse Corbaz (artiste), Lux Guyer (architecte) et Tilo Frey (politicienne). Une soirée sera dédiée le 20 septembre à leur oeuvre et invitera le public à réfléchir plus largement à la conservation de la mémoire des femmes au travers des archives.

Parler de matrimoine, c'est reconnaître l'importance des contributions des femmes dans la construction de notre identité culturelle et sociale Association Sujettes

"Les Journées du Matrimoine proposent des activités pédagogiques pour sensibiliser les jeunes générations à l'égalité des genres et la diversité, plaident pour la recherche scientifique de la trace de créatrices, donnent une voix aux personnes invisibilisées, et proposent un programme de qualité donné par des spécialistes", expliquent les Sujettes.

>> Ré-écouter l'épisode du Point J sur les Journées du Matrimoine : C’est quoi le matrimoine ? (1/4) / Le Point J / 11 min. / le 11 juin 2024

En France et à Bruxelles

Cet évènement est unique en Suisse et s'aligne aux mêmes dates qu'en France et à Bruxelles pour faire résonner la question de l'apport des femmes dans les arts et la culture, et plus largement dans la société, souligne l'association.

Le mot matrimoine apparaît au Moyen-Age et désignait les biens hérités de la mère dans un mariage. Il a été repris dans les années 2010 dans l'expression matrimoine culturel pour sensibiliser à la cause de l'invisibilisation des femmes et de leurs travaux.

"Parler de matrimoine, c'est reconnaître l'importance des contributions des femmes dans la construction de notre identité culturelle et sociale. Il s'agit également d'un acte de justice historique, visant à rétablir l'équilibre et à donner aux femmes la place qu'elles méritent dans notre mémoire collective", conclut l'association Sujettes.

Les Journées du Matrimoine se tiendront les 20, 21 et 22 septembre à Lausanne. Toutes les activités sont gratuites sur réservation via le site web de l'association Sujettes.

