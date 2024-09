La version finale de loi vaudoise sur l'énergie un peu plus clémente avec les petits propriétaires

La question de la sobriété énergétique figure aussi dans la loi, une première en Suisse, a souligné Vassilis Venizelos. Concernant ce volet, il est question de reprendre le dispositif mis en place durant la pénurie de l'hiver 2022-2023, notamment en limitant l'éclairage commercial et public.

En matière de financement public issu du Canton et de la Confédération, il est prévu de mettre en moyenne 100 millions de francs par an jusqu'en 2032 pour les subventions pour le bâtiment, le développement des énergies renouvelables et l'accompagnement des propriétaires, locataires, entreprises et autres communes.

En matière d'accompagnement justement, le Conseil d'Etat promet une "offensive de formation" pour lutter contre la pénurie de main d'oeuvre dans le secteur de la transition énergétique. Les procédures (pose de panneaux solaires, pompes à chaleur, etc) continueront aussi à être facilitées.