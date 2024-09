La station de Métabief, près de Vallorbe, va fermer un tiers de ses pistes

Confrontée au dérèglement climatique, la station de ski alpin de Métabief, l'une des plus grandes du massif du Jura en France voisine, a annoncé vendredi la fermeture de 30% de son domaine skiable, soulevant de vives protestations. Elle avait intégré le Magic Pass fin 2022.

Métabief va fermer le secteur de Piquemiette, situé sur le versant nord-est boisé du Mont d'Or. Ses trois télésièges et deux téléskis desservant 10 pistes entre 900 et 1340 mètres d'altitude sont condamnés. Décrite comme très sportive, cette zone "ne génère que 20% de la fréquentation globale du domaine", alors qu'il "cumule le plus de charges de fonctionnement", a justifié Philippe Alpy, le président du Syndicat mixte du Mont d'Or (SMMO), qui gère le site.

La station, dont les pistes s'étagent entre 900 et 1420 mètres d'altitude, subit de plein fouet les effets du réchauffement climatique et souffre d'un enneigement de plus en plus aléatoire.

Les stations de ski "mal préparées" au défi climatique

Dès 2015, ses gestionnaires ont entamé une transition du domaine en "station de montagne quatre saisons". Cette démarche a récemment été saluée par la Cour des comptes française, cette dernière ayant par ailleurs épinglé le modèle économique global du ski français, jugé mal préparé au défi climatique.

"On avait posé une méthode pour préparer nos équipes et les acteurs économiques de la station, mais il y a eu ces dernières années [...] avec la guerre en Ukraine une augmentation de plus de 400% du volet énergie, puis un déficit de neige naturelle sur la saison 2023-2024", a expliqué Philippe Alpy.

La porte d'entrée des skieurs suisses

Le secteur qui va fermer est bien connu des skieurs vaudois. Situé à environ un kilomètre de la douane de Vallorbe, le télésiège de Piquemiette constitue en effet l'un des deux accès aux pistes de Métabief. L'autre départ des pistes, situé dans le village de Métabief proprement dit, à près de 10 kilomètres de la frontière, est moins accessible depuis la Suisse.

Le secteur de Piquemiette, sous les falaises du Mont d'Or. [Hemis via AFP - VUANO TRISTAN / HEMIS.FR]

Au début de l'hiver 2022-2023, Métabief était devenue la première station située hors de Suisse à rejoindre le Magic Pass, abonnement annuel permettant de skier dans 80 stations, majoritairement en Suisse romande.

Avenir touristique et emplois menacés

Une pétition en ligne intitulée "Non à la fermeture de Piquemiette" avait recueilli vendredi en début d'après-midi près de 4000 signatures. La fermeture constitue "un énorme coup dur pour les commerçants de la Piquemiette et les amoureux du ski" de la région, déplore la pétition.

"A terme, cette décision menace l'avenir touristique et les emplois de toute la station" de Métabief, selon les signataires, qui demandent aux élus "de tenir leurs promesses d'assurer la transition climatique sans brutalité".

Le secteur condamné (Piquemiette, en rouge) est situé à un kilomètre de la frontière suisse. [DR - Métabief]

Vincent Cherpillod avec l'afp