La présence autorisée de gens du voyage sur le site de la Rama à Lausanne excède le voisinage

Vingt-cinq caravanes de gens du voyage étrangers installées légalement sur le parking du site de formation des pompiers de la Rama, dans les hauts de Lausanne, suscitent la colère du voisinage qui dénonce des déprédations.

Non loin du site de formation des pompiers de la Rama, dans les hauts de Lausanne, la RTS a rencontré un agriculteur à bout de nerfs. Il exploite une parcelle en herbe de plusieurs hectares juste à côté du camp des gens du voyage étrangers installés là depuis mars dernier. Au moment de faucher en début de semaine, il a découvert qu'une partie de son champ était inexploitable.

On va essayer de trouver de l'aide plus loin que la commune de Lausanne et voir si des sanctions seront prises. Et surtout voir si on sera un jour indemnisés pour ces dégâts Paysan vaudois concerné par les déprédations des gens du voyage étrangers

"On n'a pas pu récolter notre fourrage sur environ un demi-hectare pour cause de déchets et d'excréments. C'est un peu embêtant quand on prend soin de nos parcelles. Et il n'y a pas beaucoup de monde pour nous aider."

Cet agriculteur se sent démuni face à la situation. Il a tenté d'alerter la commune de Lausanne, sans succès. "On va essayer de trouver de l'aide plus loin que la commune de Lausanne et voir si des sanctions seront prises. Et surtout voir si on sera un jour indemnisés pour ces dégâts", espère-t-il au micro de La Matinale.

La compagnie des archers de Lausanne aussi touchée

La compagnie des archers de Lausanne se dit, elle aussi, impactée. Son terrain d'entraînement, situé dans la forêt à proximité du camp des gens du voyage, est impraticable à cause de nombreux excréments. Des dégâts auraient aussi été commis, comme le raconte Serge Ballesteros, responsable du site pour les archers de Lausanne.

"Il y a des cibles qui ont été tailladées et d'autres qui ont disparu. Est-ce qu'elles ont été volées ou ont simplement disparu? Je n'en sais rien. En tout cas, elles ne sont plus à leur place." S'il n'est pas certain à 100% que ce sont les gens du voyage qui sont responsables, il le suppose fortement. "Ils sont arrivés un jour X, et le jour X+1, le cabanon avait été forcé."

Des mesures prises par la commune

La Ville de Lausanne précise qu’en fonction des constats faits sur le site, une entreprise a été mandatée pour nettoyer la forêt, où les archers ont leurs installations. Ces travaux sont facturés en plus de la taxe d’habitation journalière de 30 francs perçue par jour et par caravane installée à la Rama. Concernant la parcelle de l’agriculteur, un dédommagement est prévu, à la charge également des gens du voyage.

Questionnée par la RTS, la Ville indique que les toilettes de la Rama ne sont pas mis à disposition de la communauté des gens du voyage. À la place, un collecteur pour vider les caissettes des caravanes a été installé.

La récolte des eaux du parking sur lequel sont installées les caravanes a, quant à elle, été modifiée pour prévenir toute pollution de la rivière Le Talent. Les eaux de ruissellement éventuellement polluées sont ainsi acheminées directement dans une station d’épuration (STEP).

Tolérance zéro du canton

De son côté, le Département vaudois de la sécurité précise que des procédures pénales sont systématiquement engagées, dès que des infractions sont constatées en lien avec la présence des gens du voyage. Plusieurs ordonnances pénales seront rendues dans les prochains jours.

Aujourd'hui, le canton estime faire sa part. Il n'y a plus de places disponibles dans le canton. Donc le volet répressif va continuer à s'appliquer Vassilis Venizelos, ministre vaudois en charge de la sécurité

À ce jour, dans le canton de Vaud, il y a 150 caravanes de la communauté nomade installées légalement, à Lausanne, Aigle ou Rennaz. Pour les autres, c'est tolérance zéro. Il n'y a plus de places, comme l'explique Vassilis Venizelos, ministre vaudois en charge de la sécurité.

"Les quarante caravanes qui occupaient le terrain à Bussigny de façon illicite ont été poussées vers la sortie. Aujourd'hui, le canton estime faire sa part. Il n'y a plus de places disponibles dans le canton. Il n'y aura pas de nouveau terrain. C'est le message que nous souhaitons faire passer aux gens du voyage. Donc le volet répressif va continuer à s'appliquer."

Les types d'infractions constatées? "Des dommages à la propriété, des violations de domiciles, des menaces, des insoumissions à des décisions de l'autorité", liste encore Vassilis Venizelos.

Robin Baudraz/fgn