La place de la Riponne à Lausanne sera partiellement fermée jusqu'à mi-2025

Le parking de la Riponne à Lausanne va faire l'objet de travaux d'assainissement et de sécurisation dès le 19 août et jusqu'à mi-2025. Conséquence: plus de manifestation face au Palais de Rumine et les marchés de la célèbre place en partie réorganisés ailleurs.

Le chantier aura lieu en deux phases. La première commencera le 19 août 2024 et durera jusqu'à la fin de l'année. Les travaux se concentreront alors sur la partie est de la place, du côté du Palais de Rumine. La deuxième phase aura lieu de début 2025 à mi-2025 et concernera la partie de la place côté route, à l'ouest, ont indiqué mercredi la Ville de Lausanne et la société propriétaire du parking INOVIL SA dans un communiqué commun. "Une grande partie de la place de la Riponne ne sera plus disponible pendant la première phase des travaux. Cette fermeture partielle permettra d'optimiser et de raccourcir au maximum la durée des travaux", écrivent-elles. Les différents marchés seront réorganisés, principalement à la rue Centrale et à la place des Pionnières. En revanche, les activités se déroulant sur le sud de la place seront maintenues (marché et food trucks), à l’exception des boulangers qui seront également déplacés. Manif à la place des Pionnières Les manifestations seront, elles, prioritairement relocalisées sur la place des Pionnières. Les participants aux marchés et chaque organisateur de manifestation vont être contactés personnellement très prochainement par le Service de l'économie de la Ville pour organiser le suivi de leurs activités, souligne-t-on. Ces travaux nécessitent aussi d'interrompre graduellement le trafic de transit sur la place. En raison des installations du chantier, le bas de l'avenue de l'Université sera mis en sens unique montant dès le 19 août puis fermé complètement dès le 9 septembre. Accessibilité au parking et des piétions L'accès au parking sera garanti avec une réorganisation des entrées et sorties. Les automobilistes pourront toujours accéder au parking depuis la rue du Tunnel et sortir du parking qu'en direction du carrefour Tunnel/Valentin au sud-ouest de la place. L'accessibilité pour les piétons au Palais de Rumine ainsi que le transit nord-sud seront assurés. Des schémas de circulation pour les différentes mobilités seront indiqués. Jusqu’à la fin des travaux, la capacité du parking est maintenue à 800 places au lieu des 1190 places habituelles. Dans la mesure du possible, au fur et à mesure de l'avancée des travaux, la capacité pourrait augmenter à 1000 places pour les fêtes de fin d'année. ats/miro