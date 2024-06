La Municipalité d'Yverdon revoit son projet de parking souterrain à la hausse

La Municipalité d'Yverdon-les-Bains a revu son projet de parking souterrain au centre-ville à la hausse. Alors qu'elle prévoyait 430 places pour les voitures, son nouveau plan en compte désormais 600. Une initiative en réclame 1000.

Yverdon-les-Bains se questionne sur l'avenir de sa place d'Armes depuis les années 60. Il y a deux ans, l'exécutif yverdonnois, à majorité de gauche, avait créé le mécontentement au sein des partisans de la mobilité automobile. Ceux-ci jugeaient insuffisant le nombre de places dédiées aux voitures dans le dernier projet de parking souterrain, volet clé du réaménagement de la place, située entre la gare et la vielle ville.

Un collectif avait alors lancé une initiative pour un parking à 1000 places, contre les 430 prévues. Cette initiative a depuis abouti. La population devra donc trancher, à moins que le comité ne décide de retirer son texte.

>> Ecouter le sujet du 12h30 : Keystone Yverdon-les-Bains propose un nouveau projet de parking sous-terrain à 600 places / Le 12h30 / 1 min. / aujourd'hui à 12:36

Avec son contre-projet indirect, la Municipalité propose donc un compromis: 600 places pour les voitures, ainsi que 180 places pour les deux-roues motorisés et 250 places pour les vélos. La zone en surface doit, elle, être végétalisée. Aujourd'hui, deux parkings y encadrent un parc.

Lundi, l'exécutif a annoncé son plan in corpore, signe de l'importance du sujet pour la deuxième ville du canton de Vaud. Tour à tour, les sept membres de la Municipalité ont souligné que les "chamailleries" avaient assez duré et qu'il fallait "enfin" faire avancer ce dossier. L'heure est au "consensus" et à "une solution pragmatique", ont-ils martelé.

Ce compromis vise à répondre aux besoins de la population en matière de stationnement, explique dans le 12h45 la municipale en charge de la mobilité et des infrastructures Brenda Tuosto. L'élue socialiste évoque aussi la volonté "d'entendre les initiants".

En effet, la question du parking est brûlante et a fait l'objet ces dernières années de plusieurs rebondissements. Le Conseil communal avait accepté un projet à 1000 places en 2019, mais le Canton avait émis un préavis négatif. Cette mouture était issue d'un exécutif alors à majorité de droite. A l'annonce du parking "430 voitures" en 2022, le municipal PLR Christian Weiler, alors seul représentant de droite, avait rompu la collégialité.

Un vote peut-être en février 2025

Pour l'exécutif de la cité thermale, le dimensionnement qu'il propose aujourd'hui permet de "maximiser les chances de voir se réaliser au plus vite une infrastructure et le parc paysager attendus de longue date par la population yverdonnoise".

Le Conseil communal devra se prononcer cet automne sur deux préavis. Le premier recommande de rejeter l'initiative à 1000 places, le deuxième sollicite un crédit de 585'000 francs pour mener les études à propos du parking et de l'aménagement de la surface.

Interrogés par la RTS, les opposants disent avoir pris acte de ce nouveau projet, qu'ils vont étudier. A voir s'ils retirent leur initiative. Ce qui est sûr, c'est qu'ils partagent avec la Municipalité le souhait de voir le sujet être soumis à la population. Une votation, sur l'initiative et le contre-projet, est envisagée pour février 2025 au plus tôt.

ami avec ats