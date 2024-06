La ligne de TGV Lyria entre Lausanne et Paris fête ses 40 ans

La ligne de TGV Lyria reliant Lausanne et Paris a fêté vendredi lors d'une cérémonie en gare de Lausanne. La conseillère d'Etat vaudoise Nuria Gorrite, le consul de France à Genève Clément Leclerc, le syndic lausannois Grégoire Junod et des responsables de la SNCF et des CFF étaient notamment présents.

A cette occasion, TGV Lyria a dévoilé le pelliculage spécial d'un de ses TGV aux couleurs des deux villes, reprenant comme un trait d'union les différentes régions traversées par le TGV Paris-Lausanne, avec en son cœur le blason du canton de Vaud. La ligne représente six allers-retours quotidiens, dont trois via le Jura, rappellent les CFF dans un communiqué. Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info TGV Lyria, détenue à 74% par la SNCF et 26% par les CFF, est une société de droit français, avec siège à Paris. Au total, elle propose actuellement 17 allers-retours quotidiens entre la France et la Suisse, soit 17'500 places, avec des temps de parcours d'à peine plus de trois heures pour les liaisons Bâle-Paris, Genève-Paris, Paris-Lausanne et jusqu'à 4h04 pour Paris-Zurich. Hausse de 20% de voyageurs En 2023, ce sont quelque 5,4 millions de voyageurs qui ont choisi de voyager avec ce TGV franco-helvétique. "Nous avons constaté une augmentation de 20% du nombre de voyageurs internationaux sur nos liaisons entre la Suisse et la France par rapport à 2022", souligne Véronique Stephan, responsable Marché Voyageurs aux CFF, citée dans le communiqué. En plus de ses destinations habituelles, TGV Lyria propose aussi une ligne saisonnière Lausanne-Marseille, durant la période estivale. Après une circulation éphémère au départ de Lausanne en 2023, la liaison directe Lausanne-Marseille est de retour cet été, du 29 juin au 26 août. Elle desservira quotidiennement Genève, Bellegarde, Lyon, Avignon et Aix-en-Provence, indiquent les CFF. ats/juma