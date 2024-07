La citadelle d'argile de Bière (VD) s'illumine durant le mois de juillet

En construction depuis plus d'un an en lisière de forêt à Bière (VD), la citadelle d'argile et ciment de l'artiste François Monthoux continue de s'étendre. Elle est désormais illuminée, les vendredis et samedis de juillet.

Outre la cathédrale et les nombreuses tours, des tourelles et maisonnettes s'accrochent au flanc de la forêt. "Cette construction est le reflet de mes pensées, de mes mythes et légendes personnels", raconte François Monthoux, qui dit avoir les mêmes influences que Tolkien et Gaudi. Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info A l'été 2022, le Vaudoi avait bâti une citadelle en "argile pure" dans le lit d'une rivière asséchée, mais elle avait été détruite par les pluies. Il a alors décidé de construire "plus grand et plus solide", en renforçant notamment son argile avec du ciment. Sa citadelle ayant résisté au gel de l'hiver puis aux pluies diluviennes du printemps, il pense qu'elle tiendra "certainement quelques années". Plus d'informations sur le site de l'artiste ats/cab