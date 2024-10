La casquette volée du Général Guisan qui avait mystérieusement disparu refait surface

La casquette d'Henri Guisan, commandant en chef de l'armée suisse durant la Seconde Guerre mondiale, refait surface après 6 ans d'errance. Elle est de retour à Avenches (VD), commune d'origine du général, après avoir mystérieusement disparu en 2018, lorsque l'hôtel-de-ville subissait des travaux de restauration. La commune a retrouvé sa trace en 2023.

Cette casquette a été vue sur un site de vente aux enchères l'an passé, après de nombreuses années de recherche. Mais cette trouvaille a marqué le début d'une traque supplémentaire, puisque l'objet passe ensuite de mains en mains, jusqu'à ce que la commune vaudoise d'Avenches arrive enfin à convaincre un revendeur de la lui remettre, après de multiples négociations et tractations.

Le prix n'est pas connu, mais bien moins que sa valeur réelle, indique la municipalité. Son secrétaire municipal Julien Mora part alors la chercher lui-même, à l'autre bout de la Suisse, dans la campagne zurichoise.

Casquette modifiée

La casquette récupérée, les autorités communales font face à une nouvelle surprise: l'objet a été modifié pendant son périple, selon un spécialiste qui l'a expertisé. La coiffe supérieure n'est, en effet, pas identique à l'originale. La commune devrait également récupérer cette partie. Reste à savoir si Avenches restaurera la pièce, ou si cette modification fait désormais partie de son histoire rocambolesque.

Le voyage de cette casquette entre 2018 et 2023, sa première réapparition sur un site de vente aux enchères, restera très certainement un mystère. "La disparition de cette casquette restait un sujet sensible et laissait un goût amer aux autorités communales. Le principal désormais est que la casquette a pu être restituée et qu'elle puisse de nouveau retrouver sa place originale", indique le secrétaire municipal. Il assure que la sécurité de ce précieux objet de collection a d’ores et déjà été renforcée.

La casquette est exposée depuis mardi à Avenches, à l'occasion de l'exposition célébrant les 150 ans de la naissance du général Guisan et visible jusqu'à dimanche 27 octobre.

Léa Bucher/ostolu