La Cantonale des Jeunesses campagnardes vaudoises se termine après trois semaines de festivités

La Fête cantonale des jeunesses campagnardes vaudoises à Givrins a pris fin dimanche après 19 jours de festivités. Plus de 100'000 personnes ont afflué sur le site depuis l'ouverture le 31 juillet dernier. Le comité d'organisation tire un bilan "très positif" de cette édition 2024 de la manifestation quinquennale.

"Nous sommes hyper contents. L'ambiance a été excellente tout du long. On a reçu de très beaux retours. Il y a eu très peu d'incidents. Nos équipes de samaritains et d'infirmiers étaient très performantes. Bref, le bilan est très positif", a dit à Keystone-ATS Grégory Domenig, président du comité d'organisation de la Cantonale 2024 de la Fédération vaudoise des jeunesses campagnardes (FVJC), qui s'est tenue à Givrins, sur les hauts de Nyon.

La dernière journée de ce qui est le troisième événement du canton de Vaud en termes de fréquentation après les festivals Paléo et Montreux Jazz, est forcément très émotive pour Gregory Domenig.

"C'est une étape de vie qui se termine, ça fait deux ans qu'on la préparait. Donc ça marque vraiment la fin d'une étape importante de notre vie. Il faudra reprendre sa vie normale", témoigne-t-il, ému, au micro du 12h30 de la RTS dimanche.

Manque de bénévoles

Le recrutement des bénévoles aura, lui, été le "grand défi quotidien" depuis le début de la manifestation. Deux jours avant l'ouverture, sur les 10'500 créneaux de quatre heures à attribuer, seuls quelque 7600 avaient trouvé preneur. Malgré une progression, il en manquait environ 10%, mais le staff a su se débrouiller, assure le président.

"Notre staff a beaucoup comblé les trous et sinon on jonglait, il y avait peut-être trop de personnes à la cuisine donc on les mettait au snack ou au karaoké. On regardait vraiment l'ambiance du bâtiment pour essayer de jongler avec ces bénévoles qui étaient hyper compréhensifs", explique-t-il dans le 12h30.

Tout remettre en état d'ici au 31 octobre

A noter que des bénévoles seront encore nécessaires pour nettoyer et rendre les 37 hectares de terrains agricoles mis à disposition pour cette Cantonale dans un bon état. Les organisateurs ont jusqu'à fin octobre.

Une vue aérienne du site de la Cantonale des jeunesses campagnardes vaudoises à Givrins, le 31 juillet 2024. [KEYSTONE - VALENTIN FLAURAUD]

Dans le village du pied du Jura, une place des fêtes de huit hectares avait été aménagée, comprenant une dizaine de bâtiments construits pour l'occasion. S'y ajoutaient quelque 30 hectares pour accueillir le parking, le camping ou encore les terrains de sport.

Les organisateurs ont annoncé un budget d'environ 3,5 millions de francs. Un montant stable par rapport à l'édition précédente, organisée en 2019 à Savigny. "C'est l'autre gros point positif. Je peux dormir tranquille, on a tenu notre budget, les comptes ne seront pas dans le rouge. Il y aura sans doute un bénéfice", se réjouit Grégory Domenig.

Le prochain rendez-vous est pris dans cinq ans, en 2029. Les candidatures seront certainement connues d'ici 2027 et le choix du village organisateur sera désigné en 2028.

